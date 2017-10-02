Командувач сил США в Європі: в недавніх навчаннях Росії взяли участь понад 40 тисяч військових

Командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що в недавніх навчаннях військ Росії і Білорусі взяли участь, за його оцінкою, загалом понад 40 тисяч військовослужбовців.

Як заявив американський генерал журналістам у Брюсселі, число учасників навчань було насправді значно більше, ніж заявлених 12 тисяч 700 військовослужбовців на російсько-білоруських навчаннях «Захід-2017».

За його словами, Росія розбила великі навчання на кілька окремих менших частин, щоб уникнути вимоги міжнародного спостереження за ними, але всі ці частини були взаємно пов’язані з військового погляду, і в цьому й полягав весь задум російської влади.

У зв’язку з цим він закликав створити на Заході «військовий шенген», як генерал назвав свою пропозицію створити спеціальні правила транспортування озброєнь і військових вантажів через кордони з тим, щоб сили країн НАТО могли швидко пересуватися Європою і мати можливість стримувати потенційну агресію Росії.

Союз НАТО «повинен мати можливість пересуватися так само швидко, чи й швидше, ніж сили Росії, якщо ми хочемо, щоб наша здатність до стримування була дієвою», сказав Годжес.

Навчання «Захід-2017» відбулися на території Білорусі і частково в Росії з 14 до 20 вересня. За офіційними даними, число їхніх учасників склало 12 тисяч 700 військовослужбовців – ледь менше від числа у 13 тисяч, починаючи від якого, за міжнародними домовленостями, була б обов’язкова участь у них іноземних спостерігачів. Завдяки цьому від союзу НАТО на навчання запросили представників тільки у статусі гостей і відвідувачів окремих заходів в окремі дні, а не як повноцінних верифікаторів.

Ціла низка західних урядів, політиків і військових командувачів дійшла напередодні навчань однакового висновку, що реально в них могло взяти участь загалом до 100 тисяч військових чи й навіть більше. За їхніми словами, для цього Росія називає окремі елементи фактично єдиних великих навчань низкою формально окремих навчань меншого масштабу, а також може залучити значну кількість військ у рамках окремо оголошених «раптових перевірок».

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокоїлися, що Росія може використати навчання «Захід-2017» для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну.

У Росії такі припущення називали необґрунтованими.