Високопосадовець НАТО висловлює занепокоєння щодо навчань «Захід-2017»

Голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел заявляє,що військовий альянс стурбований широкомасштабними військовими навчаннями «Захід-2017», які проводяться Росією та Білоруссю.

Генерал Петр Павел в інтерв’ю агентству Associated Press, яке опубліковане 16 вересня, заявив, що маневри можуть призвести до «непередбачених наслідків потенційних інцидентів під час навчання».

Павел є одним із низки західних військових та політичних лідерів, які висловили занепокоєння щодо масових військових маневрів, які проходять на східному фланзі НАТО.

У Москві та Мінську кажуть, що в маневрах будуть задіяні 12,7 тисяч військовослужбовців, однак Павел в інтерв’ю сказав, що реальна кількість може складати до 100 тисяч людей.

«Комплексно дивлячись на ситуацію, напрошується висновок –це серйозна підготовка до великої війни. Коли ми дивимося лише на навчання, то не варто турбуватися, але коли ми дивимося на загальну картину, ми повинні турбуватися, тому що Росія була непрозорою», – сказав він.

Москва заперечує, що навчання є агресивними діями, і заявляє, що не «розглядає НАТО як ворога» і що «навчання не спрямовані проти НАТО».

НАТО заявило, що відправить до Білорусі та Росії трьох спостерігачів для спостереження за «Захід-2017», але неодноразово закликало обидві країни дозволити більш широкий моніторинг навчань.

Російське державне інформаційне агентство «ТАСС» повідомило 16 вересня, що спостерігачі з семи країн прибули до Білорусі, щоб спостерігати за навчаннями.

Навчання «Захід-2017» відбуваються головно на території Білорусі, яка межує з Україною, Литвою, Латвією і Польщею, а також частково на території Росії, зокрема в її Калінінградській області, що є російським ексклавом, відірваним від решти країни, поміж Польщею і Литвою.