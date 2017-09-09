Українські прикордонники посилили охорону кордону з Білоруссю перед навчаннями «Захід-2017»

За декілька днів стартує активна фаза спільних військових навчань Росії та Білорусі «Захід 2017», які проходитимуть на білоруській території 14-20 вересня. Українське керівництво висловило побоювання, що через кордон з Білоруссю існує ризик проникнення диверсійно-розвідувальних груп. Відтак, Державна прикордонна служба України заявила, що посилила охорону кордонів мобільними патрулями. У відомстві кажуть, що готуються до максимальної пильності під час навчань.

Північ України, Овруцький район Житомирської області – тут розташований прикордонний пункт пропуску «Виступовичі». По-сусідству – білоруський пункт пропуску «Нова Рудня». На кордоні обидві країни відмежовані шлагбаумами на в’їзд та виїзд, також розміщені бетонні блоки та чергують декілька озброєних прикордонників.

Прикордонники показують саму смугу українсько-білоруського кордону –розорана земля. Це і є державний кордон, кажуть вони, а позаду – ліс. Попереду ж видніється поле і невелике білоруське село. Лише табличка з написом «Увага! Державний кордон України. Прохід заборонено» нагадує про межі двох країн.

Насправді достатньо одного кроку, аби побувати в гостях у сусідній державі. Утім, за цим пильно слідкують прикордонники по обидва боки. Так, із лісу вздовж смуги, виїжджає зелений автомобіль із військовими номерами, з якого виходять двоє озброєних українських прикордонників – виймають бінокль і ретельно оглядаються смугу – чи не видно, де слідів.

Оскільки лінія спеціально прорита, добре видно кожен слід. До того ж вздовж кордону натягнута нитка. Якщо хтось таки проходив, то вона буде обірваною, пояснюють прикордонники. Хлопці – небагатослівні, несуть службу і кажуть, що відволікатися не слід.

Вздовж лінії поросла трава й густі хащі. За декілька кілометрів від попереднього мобільного автопатруля рухається ще один патруль, цього разу – піший. Поряд іде великий чорний собака – 3-річна Бренда – так її назвали прикордонники. Собака здалеку насторожила вуха, побачивши групу журналістів. Однак від камер пес засоромився і почав тулитись до господаря-кінолога, що служить біля кордону.

Завдання собаки – шукати та ловити порушників, Бренда здатна зловити «нелегалів» за 20-30 секунд на стометровій відстані, однак таке скупчення людей одночасно тварина ще не бачила, розповідає вартовий.

«Ситуація взагалі спокійна, без зауважень, без інцидентів», – каже прикордонник, імені якого з міркувань безпеки відомство просить не називати, як і інших, хто несе службу на варті спокою державного кордону.

На запитання про підготовку росіян та білорусів до військових навчань, перепрошуючи, каже: «Лише по телевізору це чув. А так, то нічого не бачив. Тут нічого немає. Все спокійно!».

Ділянка, дійсно, – довга. Автомобілем довелося їхати кілька годин, щоб побачити лише невелику частину. По той бік кордону видніються копи сіна, а вглибині – білоруські села.

Посилена охорона кордону буде до кінця навчань «Захід-2017»

Тим часом із лісу на мотоциклі виринув ще один прикордонник – інспектор прикордонної служби. Він об’їжджає прикордонну лісову ділянку, пильнує за грибниками та місцевими.

«Займаюся охороною кордону. Спільно працюємо із лісниками. Попереджаю їх про правила перебування на прикордонній смузі», розповідає він і додає, що порушень за останній час не виявлено. Про будь-які навчання в Росії й Білорусі хлопці не говорять – мовляв, не уповноважені.

Помічник начальника Північного регіонального управління Держприкорслужби України Віктор Вирва підтверджує: прикордонники посилили заходи безпеки на всій ділянці кордону і пов’язане це із навчаннями росіян та білорусів «Захід-2017».

«На сьогодні вся ділянка Північного регіонального управління охороняється посилено. Прикордонники готові до будь-яких змін ситуації та викликів, а також можливих провокативних дій на державному кордоні. Посилена охорона кордону буде до кінця цих навчань», – розповів Вирва.

Тим часом країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, стривожені, що Росія може використати «Захід-2017» для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, перетворивши Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну. Москва і Мінськ заперечують такі побоювання і стверджують, що навчання мають винятково оборонний антитерористичний характер, і що після їхнього закінчення всі війська повернуться до місць постійної дислокації, зокрема російські – назад до Росії.

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