Путін спостерігатиме за навчаннями «Захід-2017» із Росії, Лукашенко буде в Білорусі

Президент Росії Володимир Путін 18 вересня планує поїхати в Ленінградську область, де спостерігатиме за ходом навчань «Захід-2017», спільних із Білоруссю, повідомив його речник Дмитро Пєсков.

За його словами, Путін стежитиме за «стратегічними навчаннями» із командного посту в Ленінградській області.

Тим часом, речниця президента Білорусі Олександра Лукашенка заперечила повідомлення про те, що він спочатку збирався спостерігати за навчаннями з території Росії, але потім передумав.

Як заявила Наталія Ейсмонт державному агентству «Белта», Лукашенка «офіційно не запрошували спостерігати за навчаннями у Росії». За її словами, він робитиме це у Білорусі.

«Зарано говорити про конкретну дату і напрямок його подорожі», – додала речниця.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокояться, що Росія може використати навчання «Захід-2017» для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну. Москва і Мінськ заперечують такі побоювання і стверджують, що навчання мають суто оборонний антитерористичний характер і що після їхнього закінчення всі війська повернуться до місць постійної дислокації, зокрема російські – назад до Росії. Союз НАТО дислокував чотири батальйонні бойові групи, загалом майже 4500 військовослужбовців, в Естонії, Латвії, Литві й Польщі, щоб запевнити ці країни в підтримці перед дедалі агресивнішими діями Росії після окупації нею українського Криму і агресії на сході України.

Навчання «Захід-2017» будуть відбуватися головно на території Білорусі, яка межує з Україною, Литвою, Латвією і Польщею, а також частково на території Росії, зокрема в її Калінінградській області, що є російським ексклавом, відірваним від решти країни, поміж Польщею і Литвою.