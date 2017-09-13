Білорусь знову заявляє про оборонний характер військових навчань «Захід-2017»

Міністерство оборони Білорусі вкотре наголошує на оборонному характері військових навчань «Захід-2017», що стартують 14 вересня, і обіцяє, що всі російські військові, які братимуть у них участь, залишать білоруську території до 30 вересня.

Як заявив 13 вересня керівник департаменту міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Білорусі генерал-майор Олег Воїнов, навчання навмисно віддалені від суміжних територій з Україною, Литвою, Латвією і Польщею. За даними білоруського Міноборони, на території Білорусі навчатимуться 10200 військовослужбовців, із них сім тисяч – з білоруських підрозділів, три тисячі – з російських. «Це набагато менше ніж зосереджено натовського контингенту на підступах до Білорусі», – сказав Воїнів.



За словами представника Міноборони, щоб уникнути атмосфери недовіри і напруженості, крім сусідів, Білорусь запросила на навчання спостерігачів зі Швеції і Норвегії, а також з країн Балтії.

«Хочу також підреслити, що жодних інших навчань у цей період на території Білорусі проводитися не буде. А по їх закінченню у термін до 30 вересня особовий склад, озброєння, воєнна спеціальна техніка Збройних сил Республіки Білорусь повернуться у пункти постійної дислокації, а воїнські частини та підрозділи Збройних сил Россії залишать територію Білорусі”, – заявив Воїнов.

Він наголосив, що метою навчань є «підготовка і застосування угруповань сил Білорусі і Росії заради гарантування безпеки Союзної держави, управління військами і зброєю, апробація нових угод між Росією і Білоруссю».

Керуватимуть маневрами начальники генштабів, міністри і перші заступники міністрів оборони Росії і Білорусі.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокояться, що Росія може використати навчання «Захід-2017» для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну. Москва і Мінськ заперечують такі побоювання і стверджують, що навчання мають суто оборонний антитерористичний характер і що після їхнього закінчення всі війська повернуться до місць постійної дислокації, зокрема російські – назад до Росії. Союз НАТО дислокував чотири батальйонні бойові групи, загалом майже 4500 військовослужбовців, в Естонії, Латвії, Литві й Польщі, щоб запевнити ці країни в підтримці перед дедалі агресивнішими діями Росії після окупації нею українського Криму і агресії на сході України.

Навчання «Захід-2017» будуть відбуватися головно на території Білорусі, яка межує з Україною, Литвою, Латвією і Польщею, а також частково на території Росії, зокрема в її Калінініградській області, що є російським ексклавом, відірваним від решти країни, поміж Польщею і Литвою.

Масові стратегічні навчання з серії «Захід» Росія проводить що чотири роки, чергуючи їх зі стратегічними навчаннями серій «Схід», «Центр» і «Кавказ».