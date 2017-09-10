У Британії назвали майбутні навчання Росії й Білорусі провокацією НАТО і перевіркою його обороноздатності

Міністр оборони Великої Британії Майкл Фаллон заявив, що майбутні масштабні спільні військові навчання Росії і Білорусі мають на меті спровокувати союз НАТО і випробувати його обороноздатність.

«Росія випробовує нас за кожної можливості, – заявив він в ефірі британської медіакомпанії «Бі-бі-сі». – Перед нами постає дедалі агресивніша Росія, і ми маємо давати собі з цим раду». Тому союз НАТО «має бути сильним», додав він.

Як скзазав Фаллон, повторивши оцінку низки інших західних посадовців, у цих навчаннях «Захід-2017» візьме участь «понад 100 тисяч російських і білоруських військових… на кордонах НАТО».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ цього ж дня в інтерв’ю тій же медіакомпанії знову закликав Росію до повної відкритості в інформуванні про навчання. Він нагадав, що Росія має звичку занижувати чисельність військ, що беруть участь у навчаннях, і використовувати «дірки» в міжнародних домовленостях, щоб уникати міжнародного спостереження.

«Ми вже бачили раніше, що Росії використовує великі військові навчання як прикриття для агресивних воєнних дій проти своїх сусідів або як попередника таких дій, – додав Столтенберґ. – Так сталося з Грузією 2008 року, коли Росія вторглася до Грузії, так сталося і з Кримом 2014 року, коли вона незаконно анексувала Крим».

За домовленістю Організації з безпеки і співпраці в Європі, відомою як Віденський документ, країни-учасниці зобов’язалися, зокрема, обов’язково запрошувати спостерігачів від інших країн на навчання, в яких бере участь 13 тисяч військових чи більше. Росія і Білорусь твердять, що в навчаннях «Захід-2017», що мають відбутися 14–20 вересня, головно на білоруській території, має взяти участь тільки 12 тисяч 700 військових, тому участь іноземних спостерігачів не обов’язкова. Зокрема, від союзу НАТО запросили тільки трьох представників – у статусі запрошених чи гостей, а не як спостерігачів.

Тим часом уже ціла низка західних урядів, політиків і військових командувачів дійшли останнім часом однакового висновку, що реально в майбутніх російсько-білоруських навчаннях може взяти участь загалом до 100 тисяч військових чи й навіть більше. За їхніми словами, для цього Росія називає окремі елементи фактично єдиних великих навчань низкою формально окремих навчань меншого масштабу, а також може залучити значну кількість військ у рамках окремо оголошених «раптових перевірок», що охоплюють цілі види чи роди військ або військові округи.

У Росії такі припущення і оцінки, як і побоювання на Заході про можливу загрозу від цих навчань, уже назвали необґрунтованими.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокояться, що Росія може використати навчання «Захід-2017» для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну. Москва і Мінськ заперечують такі побоювання і стверджують, що навчання мають суто оборонний антитерористичний характер і що після їхнього закінчення всі війська повернуться до місць постійної дислокації, зокрема російські – назад до Росії.

Союз НАТО дислокував чотири батальйонні бойові групи, загалом майже 4500 військовослужбовців, в Естонії, Латвії, Литві й Польщі, щоб запевнити ці країни в підтримці перед дедалі агресивнішими діями Росії після окупації нею українського Криму і агресії на сході України.

Навчання «Захід-2017» будуть відбуватися головно на території Білорусі, яка межує з Україною, Литвою, Латвією і Польщею, а також частково на території Росії, зокрема в її Калінініградській області, що є російським ексклавом, відірваним від решти країни, поміж Польщею і Литвою.

Масові стратегічні навчання з серії «Захід» Росія проводить що чотири роки, чергуючи їх зі стратегічними навчаннями серій «Схід», «Центр» і «Кавказ».