На непідконтрольній території 76 тисяч випускників, які потребують вищої та іншої освіти – ЮНІСЕФ

Кількість вступників з непідконтрольної території до вищих навчальних закладів України за рік зросла в півтора рази. Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич. Але на непідконтрольних територіях зараз є 55 тисяч випускників, із яких менше ніж півтори тисячі вступили в українські виші.

«Я приїхала з непідконтрольної території. На ЗНО йде багато нервів, а на вступний іспит ти прийшов, тобі дали завдання. Ти вирішив і вступив», – розповідає першокурсниця Маріупольського державного університету Анастасія Шевченко. Дівчина вступила за спрощеною системою для абітурієнтів із непідконтрольної території, скориставшись послугами освітнього центру «Донбас – Україна».

Цього року збільшилась кількість вступників із непідконтрольної території саме через освітні центри «Донбас – Україна» і «Крим – Україна», розповідає заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич. У порівнянні з 2016 роком, кількість вступників зросла в півтора рази.

«До освітніх центрів «Донбас – Україна» звернулося за консультаціями майже 4 тисячі осіб. За результатами цих консультацій і вступних випробувань, у цьому році було зараховано 1346 осіб на різні форми навчання: стаціонарну, заочну, як на контракт, так і за кошти держбюджету. Це невелика цифра, але у порівнянні з 2016 роком це збільшення у понад 1,5 рази. У 2016 році ми мали 855 осіб. Це видиме збільшення», – каже Рашкевич.

Для збільшення кількості студентів з непідконтрольних територій в українських вишах треба спростити процедуру перетину адмінкордону, наголошує Юсуф Куркчі, перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій.

«Ситуація сьогодні така, що людина, яка не має документи українського зразка, має можливість перетнути кордон в напрямку України. Але не маючи українського паспорту, людина не зможе поїхати у зворотній бік. Наша задача зробити так, щоб людина, яка планує поїздку на материк, мала можливість оперативно здати папери для отримання документів, щоб отримати їх до повернення», – каже Куркчі.

Саме зараз, на четвертому році окупації Криму та частини Донбасу, ті діти, що були 13-14-річними на початку конфлікту, досягли віку отримання паспортів. І тому держава має зробити все можливе, щоб прискорити цю процедуру, і абітурієнти Криму і непідконтрольного Донбасу змогли виїхати на підконтрольну територію і вступити до вищих навчальних закладів і професійних училищ. За словами Юсуфа Куркчі, саме студенти, що поїдуть вчитися до українських вишів, зможуть стати містком із непідконтрольними територіями.

Зацікавлені в тому, щоб діти з обох боків лінії зіткнення мали шанс на достойну освіту, і міжнародні організації. Про це говорить Маріанна Шмукі – координатор Кластеру з питань освіти України в дитячому фонді ООН ЮНІСЕФ.

«55 тисяч дітей – це орієнтовна цифра випускників, яку ми порахували минулого року, що перебувають на непідконтрольних територіях. Цього року ми очікуємо, що цифра буде більшою за 76 тисяч дітей, які потребують середньої чи вищої освіти», – зазначила Шмукі. Зі свого боку, в кластері освіти пообіцяли, що будуть доносити на непідконтрольні території інформацію про те, що випускники шкіл можуть вчитися на неокупованій частині Донбасу.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: