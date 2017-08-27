(Друкуємо мовою оригіналу)

«Донбасс SOS» вместе с посольством Финляндии запускают проект среди учеников профтехучилищ на Донбассе. Цель – воспитать толерантность и уважение к правам человека. Как это собираются делать? Возможно ли вообще что-то сделать в ПТУ, куда абитуриенты часто идут от безысходности? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии дискутировали координатор проекта «Донбасc SOS», «Противодействие всем формам ксенофобии и достижение равенства, включая равенство представителей меньшинств» Виолетта Артемчук и писатель Алексей Чупа.

– ПТУ – больная тема для Донбасса, да и для всей Украины. Что это за проект?

Одна из причин конфликта на Донбассе заключается в том, что люди ставят знак равенства между «другой» и «плохой»

​Виолетта Артемчук: Я бы не называла ее больной, потому что в этом уже есть нотка стигматизации этих парней и девушек. Это – просто проблемная тема. Я начну издалека. Дело в том, что наша горячая линия – это «тушение пожара», а этот проект направлен на то, чтоб в будущем эти пожары не случались. Для меня одна из причин конфликта на Донбассе заключается в том, что люди ставят знак равенства между «другой» и «плохой». Приведу пример. Мой одногруппник полный, и я могу его «мобить», всячески преследовать. И это можно заменить чем угодно – цветом кожи, сексуальной ориентацией или же политическими взглядами.

– Что Вы конкретно собираетесь делать. Кажется, в 2017 году 8,5 тысяч учеников ПТУ насчитали на подконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Как Вы собираетесь пробуждать в них толерантность и уважение к правам человека?

Виолетта Артемчук: У нас проект первый, и мы отбираем 45 человек, но эти люди будут лидерами мнений. Отбирать их помогают люди на местах. Учение пятидневное. Место мы выбрали такое, чтобы пространство тоже играло на нашу цель. Это образовательный дом по правам человека в Черниговской области.

– Как это будет работать? Возвращаются ети 45 учеников в ПТУ Мариуполя, Краматорска, Бахмута и несколько ПТУ в Луганской области. Что дальше?

Виолетта Артемчук: Они будут обучатся и пробовать на себе разные методики обучения, которые будут внедрять по возвращению. Это может быть формат киноклуба, просто беседа.

Главное – сделать так, чтоб ребят по возвращению не «загнобили». Ведь с концептом «ты что, самый умный» или «самый рыжий» мы сталкиваемся с самого детства

​Алексей Чупа: Цель проекта мне нравится, но я не верю в их эффективность до тех пор, пока это не будет политикой государства. Ситуация очень запущенная и надеяться, что мы что-то изменим, залучив 45 человек, как минимум идеалистично. Но как пилотный проект – это интересно, и я бы посмотрел, кто эти люди и как они будут объяснять своим «корешам», что им там рассказали. Главное – сделать так, чтоб ребят по возвращению не «загнобили». Ведь с концептом «ты что, самый умный» или «самый рыжий» мы сталкиваемся с самого детства. Надо сделать толерантность модной и за этим потянутся.

– Мы приглашаем ребят из этой группы влияния в нашу студию. Очень интересно будет с ними пообщаться.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)