(Друкуємо мовою оригіналу)

В Луганске продолжают отменять украинский язык в школах. Об этом Донбасс.Реалии сообщают местные жители. Представители группировки «ЛНР» утверждают: сами родители не хотят, чтобы дети изучали украинский язык и литературу. Поэтому в начальных классах часов украинского становится меньше или же его переводят в статус факультатива, что значит – изучать будут по желанию, но после школьных занятий.

Родители луганских школьников не хотят, чтобы их дети изучали украинский, утверждала на заседании интеграционного комитета «Россия-Донбасс» в Ростове директор луганской гимназии №60 Алла Подтынная. Украинский, говорит, в ее школе изучают три раза в неделю – час языка и два литературы. Это меньше, чем было в Луганске до войны. Но и в этом смысла, исходя из слов этого директора, нет: «Когда мы перед родителями поставили вопрос: «Кто хочет, чтобы дети сдавали украинский?». Ноль».

Но на практике все обстоит не так, рассказывают Донбасс.Реалии родители учеников. Родителей сейчас не спрашивают, а за них решают, утверждает луганчанка Алина. Во многих школах Луганска украинский переводят в статус факультатива – случилось так и в школе, где учатся ее дети. Алина говорит: когда в 2014 году привела сына в первый класс, вопрос об изучении украинского никто не задавал, оставались и классы с углубленным изучением. В этом году в первый класс пошла дочка: и вот тогда родителям выдали заявление, где в графе об отказе от украинского уже стояла напечатанная галочка.

«Прошу, чтобы мой ребенок изучал украинский язык факультативно. Это будет, как кружок. Будут ходить по желанию дети, кто хочет, после уроков. Вот как кружок рисования, лепки, так будут преподавать и украинский язык», – говорит луганчанка.

Отказ от украинского языка именно в начальных классах не случаен, рассказывает учительница из «серой зоны» Наталья Сергеевна.

По физиологическим особенностям ребенок развивается, в том числе усваивает языки, до 5-9 лет. Запрещение полное в изучении языка может привести к тому, что навыки запоминания, усваивания, говорения, могут быть намного хуже отработаны, чем в начальной школе

«По физиологическим особенностям ребенок развивается, в том числе усваивает языки, до 5-9 лет. Чем раньше ребенок усваивает языки, тем лучше, это помогает ему развиваться в будущем. Запрещение полное в изучении языка может привести к тому, что навыки запоминания, усваивания, говорения, могут быть намного хуже отработаны, чем в начальной школе», – объясняет учительница.

По словам луганского блогера Алексея Фалина, такое отношение к украинскому языку со стороны группировки «ЛНР» было прогнозируемым. А рассказы сепаратистов о двуязычии в Луганске – лишь демонстративны.

Они еще давно заявили, что относятся к «русскому миру», и уже тогда стали уничтожать все украинское. Даже вывески на украинском

«Они еще давно заявили, что относятся к «русскому миру», и уже тогда стали уничтожать все украинское. Даже вывески на украинском. Таким образом они стараются убедить всех, кто живет на оккупированной территории, что люди сами не хотят видеть украинский язык. Вот они говорят, что в их «конституции» написано, что второй государственный язык – украинский, но люди ведь сами не хотят изучать его даже в школах», – говорит Фалин.

С 1 сентября в тех школах Луганска, где все-таки еще остается украинский язык и литература, будут преподавать по новым книгам. По словам директора луганской гимназии №60 Аллы Подтынной, в этих учебниках «нет места Шухевичу и Бандере, но есть место живому мелодичному украинскому слову».

А вот учительница Наталья Сергеевена, живущая в «серой зоне» на Луганщине, отмечает: в старых учебниках луганских школ никогда не было политизации, а программа была специально подготовлена для школ с русским языком обучения. Поэтому такие заявления – манипуляция.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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