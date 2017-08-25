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Мальчики налево, девочки направо – в двух школах оккупированного Луганска вводят раздельное образование для первоклассников. Пророссийские боевики поясняют это заботой о детях. Эксперты по гендерной проблематике утверждают: это неактуальная в современном мире методика. В Днепре в одной из школ около десяти лет назад ввели элементы технологии Базарного. Там говорят: раздельное обучение в ней – не главное.

Три класса: один класс мальчиков – 20 человек, один класс девочек – 25 человек, один класс совместный. Примерно столько детей в Луганске будут учиться по педагогической системе Владимира Базарного – российского врача-офтальмолога. Доктор медицинских наук начал разработку своей системы около 30 лет назад, и сегодня его методика используется в школах России, а также в отдельных школах Беларуси и Азербайджана. В прошлом и позапрошлом годах две школы в оккупированном Крыму также перешли на систему Базарного – в Ялте и Симферополе. Об этом сообщают в профильной группе в социальных сетях. В Украине на эту систему перешла только одна школа, причем, в отличие от России, частная.

На пресс-конференции в Луганске инициаторы введения раздельной системы образования много говорили о необходимости раздельного обучения, о биологическом различии мальчиков и девочек и о том, что их нужно учить по разным методикам.

«Хотим или не хотим, но пол определяет наши жизненные сценарии, пол определяет наши личностные характеристики. Пол влияет на выбор профессии, ролевые и половые позиции определены свыше», – заявила кандидат биологических наук захваченного Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки Елена Лысенко.

Классы набирают в двух луганских школах – 17-й и 30-й, причем они будут экспериментальными – мониторинг продлится примерно до 4-го класса, а затем учителя будут принимать решение о возможном расширении или, наоборот, сворачивании инициативы.

В современных российских СМИ можно найти упоминания об использовании методики Базарного как в государственных общеобразовательных школах, так и в отдельных детских лагерях. В частности, православных, где занятия перемежаются с богослужениями. Это, впрочем, единичные случаи – подавляющее большинство образовательных учреждений светские.

Раздельное образование готовит детей к нереальному миру – эксперт

Председатель правления «Информационно-консультационного женского центра» Елена Суслова рассказала Радио Донбасс.Реалии, что элементы раздельного образования в Украине существовали и раньше. В частности, существовала «Вечерняя женская гимназия» Галины Лактионовой, но это не было базовым учебным заведением. Современный мир – это открытый мир, где пересекаются мужчины и женщины, где знакомятся с разными культурами, говорит эксперт, и это не нужно скрывать от детей.

Главный недостаток раздельного образования – в том, что детей настраивают на то, что они будут жить в каком-то иллюзорном и ненастоящем мире. У детей бывают серьезные травмы

«Главный недостаток раздельного образования – в том, что детей настраивают на то, что они будут жить в каком-то иллюзорном и ненастоящем мире. Поэтому у детей, которых воспитывали по такой системе, бывают серьезные травмы, когда они сталкиваются с тем, что жизнь совсем другая», – говорит Суслова.

Раздельное образование предполагает навязывание жестких гендерных ролей в обществе, говорит эксперт. И подобным подходом к обществу сегодня часто манипулируют в России, напоминает она.

Базарный выступает не только и не столько за раздельное обучение – директор украинской школы, где 10 лет учатся по этой методике

Технологию Владимира Базарного нельзя сводить к раздельному образованию, говорит Любовь Скрыпник, учредитель и директор частной средней общеобразовательной школы №5 Днепра, где используют элементы технологии Базарного. Здесь учится около 110 детей. В комментарии Радио Донбасс.Реалии она поясняет: главное освободить детей, дать им возможность взаимодействовать друг с другом и не приковывать к месту. Поэтому часть учебного времени дети проводят стоя, за конторкой. Важное место отводится разгрузке глаз и их тренировке.

«Образ жизни детей с 7 лет до 17 лет, а иногда и с 6 лет – это «стульчиковые» дети. И, как говорит Владимир Филиппович Базарный, дети, сидящие на стульчиках – это послушные дети. В скобках добавим «порабощенные», ушедшие в свой внутренний мир», – рассказывает директор.

Школа начала работу около 20 лет назад, а примерно 10 лет назад начала внедрять элементы технологии Базарного. Школа работает официально, ее работу контролирует городской департамент образования. Никакой религиозной составляющей на уроках нет, а вот классы действительно раздельные – мальчики учатся отдельно от девочек.

После этой системы людей придется долго возвращать к нормальной жизни – Грымчак

После подобных экспериментов жителей временно неподконтрольных территорий придется еще долго возвращать к нормальной жизни, говорит заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

«На неподконтрольных территориях происходят какие-то свои события, повлиять на которые мы не можем. По большому счету раздельное образование – это не нарушение прав человека и что с этим делать, никто вам не скажет», – заявил заместитель министра.

Программа заочного и дистанционного образования для школьников, которые живут на временно неподконтрольных и оккупированных территориях, успешно работает, говорит Грымчак. Впрочем, для первоклассников она вряд ли подходит, признает заместитель министра. Чиновник еще раз подчеркнул – Украина не контролирует происходящее в Луганске и Донецке, которые контролируют пророссийские боевики.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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