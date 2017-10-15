Якісна освіта може бути доступна і для дітей з депресивних регіонів – Примаченко

В Україні краще майбутнє дітей традиційно пов’язують з освітою. Як свідчать демографи, вища освіта, хоча і далека від ідеалу, залишається головним запобіжником від бідності. Але як допомогти тим дітям, які не мають доступу до доброї освіти? Розробники платформи Prometheus працюють над тим, щоб добра освіта була доступна кожній дитині в Україні, і особливо тим, хто постраждав від війни. Про те, як цей громадський проект масових відкритих онлайн-курсів може допомогти депресивним регіонам і не лише їм, говоримо з ініціатором проекту і його керівником Іваном Примаченком.

– Як Ви бачите можливість розвивати депресивні райони України за допомогою лише онлайн-курсів, чи є можливість ще особисто зустрітися з цими людьми, з цими дітьми особливо, тому що, можливо, не кожний із них має доступ до комп’ютера?

– Я сам з Донбасу, я родом з Донецька. Тому думаю, що доволі непогано знаю специфіку. Ми намагаємося просувати наші онлайн-можливості для того, щоб люди могли навчатися новим актуальним навичкам, здобувати нові професії. Бо коли там закриваються ключові підприємства, то люди змушені перекваліфіковуватися, і тому Prometeus – це те, що доволі ефективно може це вирішувати. У нас є кейс – хлопець навчився програмувати за нашими курсами онлайн: в 15 років – почав навчатися, в 16 років – влаштувався працювати в стартап.

Коли ми говоримо про дітей з невеличких містечок, особливо з прифронтової зони, ми маємо розуміти, що є виклик величезний. Ці діти дуже часто позбавлені доступу до якісної освіти

Коли ми говоримо про дітей з невеличких містечок, особливо з прифронтової зони, ми маємо розуміти, що є виклик величезний. Тому що ці діти дуже часто позбавлені доступу до якісної освіти, до якісного навчання. Дуже складно підготуватися якісно до зовнішнього незалежного оцінювання, щоб вступити в якісні виші в центрах обласних, в столиці, для того, щоб отримати там фах і розвиватися.

Щоб це подолати, ми запустили навесні цикл масових безкоштовних онлайн-курсів з підготовки до ЗНО

Це – перший, я б сказав, виклик величезний. Щоб це подолати, ми запустили навесні цикл масових безкоштовних онлайн-курсів з підготовки до ЗНО – як для дітей з тимчасово окупованих територій, які не можуть готуватись на цих територіях, так і для дітей на сході України, на півдні в цілому, в невеличких містах. Там є велика кількість відеолекцій найкращих викладачів, вчителів країни, які постійно доступні. Там є завдання, тисячі завдань на кожен курс, які дозволяють перевірити свої знання на практиці, є можливість поставити запитання і отримати відповідь на нього. Це – курс української мови і літератури, української історії і математики, поки що.

Ми плануємо розширювати перелік. Вже понад 25 тисяч дітей на цьому навчається

Ми плануємо розширювати цей перелік. Вже понад 25 тисяч дітей на цьому навчається, хоча воно нещодавно відносно стартувало. І ми будемо це розвивати, бо це – справді можливість підготуватися ефективно до ЗНО, вступити в українські якісні виші.

Інший напрямок – це нестача інформації, нестача можливостей для навчання новітнім дисциплінам

Інший напрямок – це нестача інформації, нестача можливостей для навчання новітнім дисциплінам – вивчати програмування, скажімо. Онлайн-курси допомагають зробити це доступним, зробити безкоштовно для всіх охочих.

Ми зараз працюємо окремо над проектом, завдяки якому наші онлайн-курси зможуть бути запроваджені в навчальні курси шкіл

Ми зараз працюємо окремо над проектом, завдяки якому наші онлайн-курси зможуть бути запроваджені в навчальні курси шкіл, особливо в невеликих містечках, селищах, особливо в прифронтовій зоні, де навіть ті вчителі, які не вміють, наприклад, викладати програмування, які не вміють програмувати, вони зможуть викладати за допомогою цього онлайн-курсу, який буде використовуватися як інтерактивний підручник.

Ми вже провели дуже успішний пілотний проект навесні в 30 школах Дніпропетровської області. Там це показало справді класні результати. Якесь селище Личкове, 100 кілометрів від Дніпра, вчитель історії викладає інформатику, завдяки цьому онлайн-курсу одного з найкращих викладачів України – Людмили Булигіної, який озвучений на Prometeus, він зміг почати реально викладати програмування, і діти навіть робили вкінці макети світлофорів. Таке і в Києві дуже рідко можна зустріти.

– А що робити з такими дітьми, які не зібрані у школі, не приходять до якогось клубу? Як до них добитися? Чи ви думали над тим, як організувати такий курс для дітей, які фактично опинилися на вулиці. І таких вуличних дітей є дуже багато.

Ми шукаємо найкращих вчителів і намагаємося робити дуже яскраві і цікаві курси

– Я думаю, що тут є низка насправді окремих проблем. Так, є окрема проблема діти, які формально ходять в школу, але вони незацікавлені, і їм байдуже. І дуже часто проблема полягає в тому, що те, як їм викладають, це нецікаво. Відповідно, діти не цікавляться цим. Ми намагаємося це вирішувати тим, що ми шукаємо найкращих вчителів і намагаємося робити дуже яскраві і цікаві курси. І цей фокус – не просто, щоб навчити, а щоб зацікавити.

Ми запустили мобільний додаток, який дозволяє завантажити відео лекції, і потім їх дивитися навіть без доступу до мережі інтернет

Другий аспект, важливий – так часто діти більшу частину часу проводять поза школою, але вони мають навчатися, якщо вони хочуть вивчити багато і поза школою. Для цього ми, наприклад, запустили мобільний додаток, який дозволяє завантажити відео лекції, і потім їх дивитися навіть без доступу до мережі інтернет.

Третє, зовсім інше питання, – це діти, які в школу майже не ходять, не мають якогось навіть нормального матеріального забезпечення, і тут, мені здається, онлайн-курси потрібно комбінувати з соціальною службою, з іншими офлайн-напрямками. Бо тут спочатку до цих дітей потрібно достукатися в офлайні, щоб розповісти про ці онлайн можливості, і потім онлайн чи у змішаному форматі, як ми пропонували зі школами, це вже поширювати.