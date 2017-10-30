«Інструменти критичного мислення – це не про Давос чи Америку, це– про побут», – заявив співзасновник платформи масових відкритих онлайн-курсів Prometheus Іван Примаченко. 30 жовтня у Києві в рамках програми Transition МЗС Чехії Prometheus організували освітню конференцію. Понад сто освітян обговорювали сучасні практики застосування критичного мислення для реформування освітнього процесу. В своєму виступі Примаченко наголосив на побутовому, щоденному застосуванні інструментів критичного мислення кожним слухачем на прикладі реального кейсу слухачки, що змінила ставлення до вакцинації. Представники програми Prometheus також анонсували запуск однойменного онлайн-курсу, який зможе опанувати кожен українець безкоштовно.