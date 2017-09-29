Діаспоряни у США підтримають українську освіту

Alumni Fund Ukraine («Фонд випускників України») (Швейцарія) та Nova Ukraine (США) стають партнерами і планують спільно збирати кошти задля освітніх змін в Україні.

Об’єднання Nova Ukraine активно працює в США, має широку мережу контактів та великий досвід підтримки гуманітарних проектів в Україні. З грудня 2013 року українцям у США вдалося зібрати понад 100 тисяч доларів на пожертви.

За словами Ніка Білогорського, співзасновника Nova Ukraine, їхні жертводавці, українці в Америці, часто запитують, як вони можуть підтримати свої навчальні заклади в Україні. Тепер це стане можливим завдяки співпраці з Alumni Fund Ukraine, організацією, що об’єднує українських випускників і заохочує їх до підтримки альма-матер.

Alumni Fund Ukraine розбудовує мережу осередків в українських навчальних закладах та ставить за мету запровадити в Україні найкращі світові освітні практики. Українські випускники вже підтримали свої навчальні заклади через фонд сумою близько півмільйона гривень. Організація також співпрацює з українською платформою Prometheus, запускаючи масові безкоштовні онлайн-курси, націлені на виховання нового покоління інноваторів.

Надія Варгола, президентка і співзасновниця «Фонду випускників України» радіє новому напряму співробітництва: «Завдяки співпраці з Nova Ukraine доброчинці, які проживають у США, зможуть підтримати українську молодь та наші освітні проекти, отримавши на ці пожертви податкову пільгу в США. Це великий крок вперед для довгострокового розвитку нашої організації. Вірю, що разом ми зможемо зробити ще більше задля освітніх змін в Україні».

Нік Білогорський переконаний, що спільна робота з фондом допоможе організації Nova Ukraine у їхній місії – побудові громадянського суспільства в Україні.