Один день з життя Марії: як живуть чеські вчителі?

Як виглядає один день з життя Марії Ейблової – викладача англійської та французької мов в середній школі в Празі?

Дощ, 6 ранку, околиця Праги. Марія виходить з під’їзду панельного будинку і прямує на роботу до школи. Автобус, метро і трохи пішки. До початку занять Марію чекає ще й кабінетна робота, адже вона і заступник шкільного директора.

«У цій школі я вже четвертий рік. Навчалася у Празі, у Карловому університеті. Навчалася довго, сім років. Рік я прожила у Франції, де вчила французьку, а потім повернулася назад і закінчила магістратуру», – розповідає жінка.

Чому навчає Марія дітей

Вивчення англійської у школі, де викладає Марія, починається з першого класу, друга іноземна – французька, іспанська чи німецька (на вибір) – з шостого. Мови вивчають не тільки на заняттях.

«Щороку намагаємося бодай раз поїхати за кордон. У нас є дві партнерські школи – у Франції і в Нідерландах. Оплачують дорогу батьки. Минулого року ми попросили грошей у міської влади, і вони проспонсорували нам поїздку», – зауважує Марія.

Як Марія ставить оцінки

Оцінки Марія ставить у спеціальній онлайн-системі, доступ до якої є в учнів, вчителів, а також батьків – зокрема, і через мобільний додаток.



«Тут учні можуть бачити, які оцінки вони отримали і за що, а також їхній середній бал», – пояснює вчителька.

Сильний гамір на шкільній перерві пов’язаний з незвичайною процедурою – діти голосують за свої проекти, найкращий з яких отримає фінансування від міської влади – 2 тисячі євро.

Як Марія відпочиває

«Ми – вчителі, тому подорожуємо тільки на канікулах. Щороку ми з моїм хлопцем намагаємося з’їздити на море. Часто їздили до Хорватії, вивчили її вже дуже добре. Тепер змінюємо місця: або в Іспанію, або до Франції. Ось були у Болгарії, Італії. По-різному. А коли свята, їдемо кудись на довгі вихідні в якесь європейське місто. Прагнемо більше побачити», – розповідає Ейблова

Скільки Марія заробляє

Доходи шкільних вчителів в Чехії – одні з найнижчих в ЄС, і зарплатами чеські педагоги очікувано незадоволені.

«Звичайно, якщо чоловік хоче забезпечувати сім’ю з зарплатою вчителя, йому це не вдасться. Моя перевага у тому, що у мене немає кредитів, іпотек. У мене у Празі квартира завдяки батькам. Моєї зарплати вистачає на комуналку, якісь обов’язкові платежі: страхування, телефон. Не можу сказати, що скаржуся, мовляв, немає грошей випити кави або сходити в кіно. Але з легкістю взяти і поїхати у відпустку теж не можу, мовляв, хочу в Америку – їжджу в Америку. Так немає. Якщо плануємо відпустку, то трохи для цього економимо», – каже Марія

Марія і профспілки

Із листопада працівників освіти в Чехії чекає підвищення зарплати на 15 відсотків – профспілкові лідери погрожували навіть загальнонаціональним страйком у разі, якби уряд не затвердив рішення.

«Звичайно, профспілка зробила у цю справу свій вклад. Це – стара дискусія, ще колишня міністр освіти кілька років намагалася поліпшити оплату праці в нашій сфері. Вчителі починають з 20 тисяч крон чистими – близько $900. Завдяки тому, що я ще й завуч, моя зарплата, звичайно, вища. Але якщо порівняти, скільки часу я тут проводжу і які обов’язки у мене є, то ця зарплата все одно неадекватна».

Востаннє підвищення зарплати відбулося напередодні парламентських виборів, розповідає Марія: «Так, підвищують напередодні (парламентських) виборів. Звичайно, є в цьому заслуга і профспілки».

Коли закінчується робочий день Марії

Роботу додому Марія намагається не брати – тому виходить зі школи вже після 6 вечора і їде зустрічатися з друзями та своїм хлопцем: «Звичайно, я думаю про те, що у мене будуть власні діти, думаю про власне майбутнє. Поки не знаю, що робити. З одного боку, я хочу створити сім’ю і мати дітей, а з іншого – мені у школі дуже подобається, і я не можу собі уявити, що доведеться на певний час піти. Але це, напевно, станеться. А в школі я планую працювати довго».

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