Школа спільною мовою: новий закон «Про освіту» набуває чинності

Київ – Новий закон «Про освіту» набув чинності в Україні. Він передбачає низку нововведень, таких як повернення до 12-річного навчання, розширення автономії шкіл та зміна контролю за їхньою діяльністю. Однак найбільше дискусій викликала норма закону про обов’язкове викладання у середній школі українською мовою. Проти виступили представники щонайменше семи держав, і планується проведення експертизи цього документа Венеціанською комісією. Українські школи, тим часом, поступово готуються до впровадження реформи на місцях і перекладають навчальні матеріали.

Закон про освіту став ще одним кроком для наповнення реальним змістом державного статусу української мови, заявив на зустрічі із освітянами в Києві президент України Петро Порошенко.

Людина, яка закінчує українську школу, має вміти говорити українською мовою

«Про що тут дискутувати: людина, яка закінчує українську школу, має вміти говорити українською мовою, – зазначив він. – Але в той же час, підписуючи один за одним закони, які підтримують нашу українську мову, я дуже пильно стежу і стежитиму за тим, щоб залишався широкий простір для вільного використання інших мов, якими говорять громадяни України»

За словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич, сьогодні разом із Міністерством закордонних справ вони направили новий закон про освіту на експертизу до Венеціанської комісії, тривають її зустрічі з представниками держав, які засудили ухвалення цього закону.

«Ми будемо проводити двосторонні консультації, працювати, як ми імплементуватимемо цю норму для того, щоб діти у цих школах – навпаки – від неї отримали нові можливості», – обіцяє міністр.

Українською – всі предмети, румунська – дві години на тиждень

Освітяни, тим часом, розповіли Радіо Свобода, що планують переходити на українську мову викладання поступово. Наприклад, у Герцаївському районі Чернівецької області, де румунською говорить майже 97% населення, у школах викладали румунською із моменту проголошення Україною незалежності, розповідає представник відділу освіти районної адміністрації Міну Павалакі. Однак, із наступного року це зміниться.

Всім відомо, що вчителі готуються в університетах, де навчаються українською мовою, тож я не думаю, що це буде велика проблема

«Звичайно, це будуть поступові кроки. Спочатку друга ланка – починаючи з 5-го класу – будуть вивчати українською всі предмети, і залишиться румунська мова, румунська література дві години на тиждень для вивчення мови самої національної меншини. Це буде з наступного навчального року. Для цього вчителі будуть підготовлені. Скоріш за все, буде система, яка буде їх готувати до цих змін. Але всім відомо, що вчителі готуються в університетах, де навчаються українською мовою, тож я не думаю, що це буде велика проблема», – говорить Павалакі.

Між тим, директор однієї зі шкіл міста Южного на Одещині із російською мовою викладання Ігор Синячов запевняє, що перекладе свої навчальні матеріали українською вже цього року, а зараз учні отримують навчальний матеріал одразу на двох мовах.

Діти вивчають українську мову з першого класу, і великих проблем тут немає

«Кількість годин української мови і літератури – однакова із кількістю годин зарубіжної літератури і російської мови. Діти вивчають українську мову з першого класу, і великих проблем тут немає. Єдине що треба буде трохи перелаштуватися щодо інших навчальних предметів», – зауважує він.

Загалом новий закон про освіту Синячов оцінює позитивно. Каже: у їхньому навчально-виховному комплексі частина описаних там принципів впроваджені уже давно, зокрема, 12-річне навчання і об’єднання школи із позакласною роботою та професійно-технічною підготовкою.

25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту». Одна із норм закону – щодо мови освіти – викликала критику, зокрема – за кордоном: із відповідними заявами виступили Угорщина, Румунія, Молдова, Болгарія, Греція, Польща і Росія.

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