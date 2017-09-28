Ситуація з «мовним законом» не унікальна: Словаччина й Румунія мали з Угорщиною ту ж проблему – Кулеба

Брюссель – Ситуації, подібні до нинішньої напруги у відносинах між Києвом та Будапештом через мови нацменшин, траплялися й раніше. Непорозуміння з Угорщиною навколо цього ж питання вже мали й інші держави, зокрема Словаччина та Румунія. А безпосередній внесок у розробку закону України «Про освіту», який зрештою став «каменем спотикання» в українсько-угорських відносинах, мала і Рада Європи. Про це, а також про процедуру експертизи закону фахівцями Венеціанської комісії Радіо Свобода розповів Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

– Коли будуть подані заявка й документи на аналіз цього суперечливого нового закону «Про освіту» фахівцям Ради Європи?

Лілія Гриневич 6 жовтня привезе підготовлений пакет документів для Венеціанської комісії

– Офіційно, міністр освіти Лілія Гриневич вже анонсувала свій візит до Страсбурга. Він відбудеться 6 жовтня. Вона привезе з собою підготовлений пакет документів для Венеціанської комісії, тому що таке подання має готуватися відповідним чином.

– Яка загалом процедура подання на аналіз фахівцям Ради Європи документів для вирішення ситуації щодо закону «Про освіту»?

– Україна надсилає офіційний запит на адресу Венеціанської комісії. Комісія формує команду доповідачів та експертів, які здійснять візит до України, де на місці вивчать всі обставини, нюанси й аспекти цього питання. Потім вони підготують свій висновок, який згодом має затвердити сесія Венеціанської комісії. Після цього цей висновок передається державі, тобто, він стає по-суті публічним і його положення будуть у відкритому обігу.

– Який приблизний графік цього аналізу, чи можливо вирішити це питання до кінця року?

Найближча сесія Венеціанської комісії, яка може розглянути доповідь, відбудеться в грудні цього року

– Найближча сесія Венеціанської комісії, яка може розглянути доповідь, відбудеться в грудні цього року. Але, звісно, все залежатиме від того, наскільки тривалий час займе її підготовка. Особливість Венеціанської комісії у тому, що це цілком незалежний орган. Передавши до неї закон, ми можемо тільки проводити з ними консультації в рамках візиту доповідачів і роботи з ними з підготовки цього візиту. Але процедурно, коли, що розглядати й що саме ухвалювати, визначатиме сама Венеціанська комісія. Тому все, що можна наразі сказати, це те, що найближча сесія комісії, на якій теоретично може бути затверджений цей висновок, буде в грудні. Питання в тому, чи вирішить Венеціанська комісія виносити цей закон саме на цю сесію чи на наступну – це в їхніх повноваженнях, і ми не можемо втручатися у цей процес.

– Ви напевне вже розглядали те, яка практика у цьому питанні з досвіду інших держав, де теж були суперечності з «мовними законами»?

В ситуації, в якій ми наразі опинилися з нашими угорськими партнерами, були і Словаччина, Румунія. Але стандарти Ради Європи з цього приводу достатньо чіткі: ніде не написано, що можна володіти тільки своєю мовою і не володіти державною

– Абсолютно. В ситуації, в якій ми наразі опинилися з нашими угорськими партнерами, були і Словаччина, Румунія. Вони мали ту ж проблему із Угорщиною. Бо в Угорщині це питання є одним з «наріжних каменів» національної політики. Тому нічого унікального тут немає.

По-друге, абсолютно зрозуміло, і це стартова позиція держав Ради Європи, що знання рідної мови не означає, що можна не знати державної мови в країні, де проживають особи, що належать до національних меншин.

Тобто, питання лише у тому, як забезпечити оптимальний баланс між знанням рідної мови і державної. Але стандарти Ради Європи з цього приводу достатньо чіткі: ніде не написано, що можна володіти тільки своєю мовою і не володіти державною.

​– Так, але тут ще й Румунія, так би мовити, долучилася до табору Угорщини…

Готовність України вести діалог і рішення надіслати закон на експертизу до Венеціанської комісії дуже високо оцінюється нашими партнерами

– Я гадаю, що на це питання треба дивитися ширше: звісно, що всі країни, які межують з Україною на заході, так чи інакше, мають свої меншини в нашій державі. І відповідно до дипломатичної практики, звісно, що всі вони можуть висловити бажання або застереження, щоб у рамках освітньої реформи права їхніх співвітчизників не були обмежені. Це нормально. Однак, навіть на тлі тієї ситуації, яку ми маємо зараз, очевидно, що є Угорщина, яка стоїть окремо – і по риториці, й по жорсткості своєї позиції. І інші країни, які також висловлюють застереження, але при цьому відкриті до діалогу. Зі свого спілкування у Страсбурзі можу сказати, що готовність України вести діалог і рішення надіслати закон на експертизу до Венеціанської комісії дуже високо оцінюється нашими партнерами.

– Тобто, необхідність нагального реформування закону «Про освіту» була дещо «затінена» політикою, чи не так?

Рада Європи мала безпосередній стосунок до розробки цього закону і до впровадження реформи української освіти

– Абсолютно, тому що Рада Європи мала безпосередній стосунок до розробки цього закону і до впровадження реформи української освіти. Це одна з найяскравіших і позитивних сторінок співробітництва України з Радою Європи. Тому сам закон є надзвичайно прогресивним і Рада Європи вважає його своїм досягненням у співробітництві з Україною. Ми завжди були відкриті до співробітництва, але це політичне питання «кидає тінь» на ту безпрецедентну й фундаментальну реформу, яку й започатковує цей закон.

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