Для Росії мова завжди була геополітичною зброєю – Василенко

28 вересня набув чинності закон України «Про освіту», але ще до набуття міжнародну дискусію викликала стаття про мову освіти у цьому законі. Обурення кількох країн ЄС викликало те, що національні меншини в Україні рідною для себе мовою зможуть здобувати лише дошкільну та початкову освіту. В МЗС Угорщини обіцяли блокувати кроки на шляху євроінтеграції України. Із критикою закону також виступали Румунія, Болгарія, Греція, Польща і Росія, а також президент Молдови. Водночас, у законі прописано, що у закладах освіти «можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського союзу». При цьому у законі, на відміну від Конституції України, російська мова не згадується взагалі. Про мовний аспект закону у програмі «Ваша Свобода» говорили Володимир Василенко, професор кафедри міжнародного права «Києво-Могилянської академії»; Олесандр Леонов, політолог, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента»; Михайло Павлів, політичний експерт.