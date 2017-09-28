Закон «Про освіту» набрав чинності

В Україні 28 вересня набрав чинності закон «Про освіту», який передбачає 12-річну освіту в школі та підвищення ролі української мови в освіті. Цей закон офіційно опубліковано у виданні Верховної Ради «Голос України» 27 вересня.

Згідно з перехідними положеннями до закону, ухваленого Верховною Радою 5 вересня, він набирає чинності наступного дня після публікації, крім деяких положень. Закон визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома і більше мовами – державною, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського союзу.

Особам, які належать до національних меншин, гарантується право навчання рідною мовою разом з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладів дошкільної та початкової освіти. При цьому представники нацменшин, які розпочали навчання в школі до 2018 року, продовжують здобувати освіту за старими нормами, з поступовим збільшенням кількості предметів українською мовою.

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич 27 вересня заявила, що мовну статтю закону «Про освіту» буде уточнено в законі «Про загальну середню освіту».

25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту». Він також закликав МЗС і Міністерство освіти провести необхідні консультації з європейськими партнерами, у тому числі з Радою Європи.

Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику і в Україні, і за кордоном. У МЗС Угорщини пообіцяли блокувати кроки на шляху євроінтеграції України через підписання закону про освіту, із критикою закону також виступили Румунія, Молдова, Болгарія, Греція, Польща і Росія.

Закон передбачає, що мовою викладання у перших чотирьох класах може бути мова меншин. Тим не менш, до п’ятого класу, не більше двох предметів можуть викладати будь-якою мовою ЄС. Це виключає російську мову, але включає угорську, польську та румунську. Закон передбачає дворічний період переходу, перш ніж він набере чинності у 2020 році.

Міністр освіти України Лілія Гриневич наголошує, що законодавство не позбавить меншин права на освіту рідними мовами. Вона зазначає, що закон гарантує національним меншинам вивчення їхніх мов. Проте вона додає, що представники меншин в Україні повинні вільно володіти українською, щоб досягти успіху в Україні.