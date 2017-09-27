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«Этноцидом русских» назвали в Госдуме России новый закон Украины об образовании. Российские депутаты подписали заявление в ООН о том, что в Украине «истребляют» национальную идентичность русских. Однако в Министерстве образования Украины сообщили, что русский язык, как и раньше, будет преподаваться в украинских школах. При этом в России в местах компактного проживания украинцев даже не поднимался вопрос о преподавании украинского языка.

В подписанном президентом Украины законе «Об образовании» говорится, что до пятого класса преподавание в школах в местах компактного проживания будет вестись на языке нацменьшинств. Далее преподавать будут на государственном украинском языке. В Министерстве образования считают, что это даст детям всех национальностей, проживающих в Украине, равный доступ к высшему образованию и дальнейшей карьере.

Выровнять возможности людей. Вы не можете ни поступить в университет, ни занять государственные должности без владения языком

«Здесь вопрос в том, чтобы выровнять возможности людей. Граждане Украины должны владеть на необходимом уровне государственным языком. Вы не можете ни поступить в университет, ни занять государственные должности без владения языком. Потому что сейчас, согласно действующего законодательства, есть требование о знании украинского языка. Мы хотим выровнять в возможностях и правах всех граждан Украины, независимо от национальности», – заявил заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей.

Госдума России заявила об «акте этноцида русского народа в Украине»

Российская Госдума тут же отреагировала и 27 сентября приняла гневное заявление. «Подписанный президентом Украины закон «Об образовании» станет актом этноцида (политикой истребления национальной идентичности этноса – ред.) русского народа в Украине», – говорится в заявлении.

В Госдуме России почему-то не умалчивают о том, что в украинских школах будут продолжать преподавать русский язык и литературу, удивляется Владимир Мозгунов, декан филологического факультета Донецкого национального университета, переехавшего в Винницу. По его словам, в России до сих пор не преподают украинский язык в местах, где компактно проживают сотни тысяч украинцев.

Сотни тысяч украинцев проживают в России, но там нет украинского языка – Владимир Мозгунов

Больше ста тысяч украинцев живет в Башкирии, там нет ни одной украинской школы. На Дальнем Востоке около полумиллиона этнических украинцев живет. Никто никогда не поставил вопрос о том, чтобы украинский язык хотя бы был как предмет в школе

«Больше ста тысяч украинцев живет в Башкирии, там нет ни одной украинской школы. Если и есть, то какие-то субботние-воскресные. На Дальнем Востоке исторический «Зеленый клин» – там около полумиллиона этнических украинцев живет. Никто никогда не поставил вопрос о том, чтобы украинский язык хотя бы был как предмет в школе», – считает Владимир Мозгунов.

Украина не нарушила ни одного международного пакта и не ущемляет права народов на самоопределение, в ООН эти заявления Госдумы никто всерьез не воспримет, они рассчитаны на «внутреннего потребителя», считает бывший политзаключенный, который год сидел в российской тюрьме, советник Министра иностранных дел Украины Юрий Яценко. Юрий уверен, что путинский режим такими заявлениями продолжает формировать мифический образ «нетерпимой ко всему русскому Украины».

​В российской тюрьме не верили, что моя соседка говорит по-русски – бывший политзаключенный

«Представляете, российские заключенные, которые имели по несколько трупов за душой, они ко мне очень настороженно и с испугом относились, потому что я со Львова и я «бандеровец». То есть, у них пропаганда относительно украиноязычного населения. Я им говорю, что у меня соседка с первого этажа разговаривает по-русски, и ни у кого к ней нет никаких претензий. А все думают, что ты обманываешь, потому что попал в тюрьму», – рассказал Юрий Яценко.

Кроме России, украинским законом об образовании не довольны и в Венгрии. В Будапеште заявили, что будут блокировать любые инициативы, выгодные Украине в международных организациях, особенно в ЕС.

Власти Украины отвергли обвинения в вытеснении языков меньшинств с образовательного процесса.

Новый закон «Об образовании» 27 сентября опубликовали в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)