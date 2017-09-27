Закон «Про освіту» опублікований, набуде чинності 28 вересня

Новий закон «Про освіту» 27 вересня опублікували в офіційному виданні Верховної Ради «Голос України».

Згідно з перехідними положеннями до закону, ухваленого парламентом 5 вересня, він набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, окрім деяких положень.

Позиція закону щодо мови освіти, державної, викликала критику і в Україні, і за кордоном. У МЗС Угорщини пообіцяли блокувати кроки на шляху євроінтеграції України через підписання закону про освіту. Влада Закарпатської області, де найчисельнішою національною меншиною є угорці, закликала президента Петра Порошенка ветувати закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Як повідомило агентство «Українські новини» з посиланням на відповідь МЗС України, із критикою закону також виступили Румунія, Молдова, Болгарія, Греція, Польща і Росія.

25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту». Він також закликав МЗС і Міністерство освіти провести необхідні консультації з європейськими партнерами, у тому числі з Радою Європи.

Закон передбачає, що мовою викладання у перших чотирьох класах може бути мова меншин. Тим не менш, до п’ятого класу, не більше двох предметів можуть викладати будь-якою мовою ЄС. Це виключає російську мову, але включає угорську, польську та румунську. Закон передбачає дворічний період переходу, перш ніж він набуде чинності у 2020 році.

Міністр освіти України Лілія Гриневич наголошує, що законодавство не позбавить меншин права на освіту рідними мовами. Вона зазначає, що закон гарантує національним меншинам вивчення їхніх мов. Проте вона додає, що представники меншин в Україні повинні вільно володіти українською, щоб досягти успіху в Україні.

Закон також передбачає виділення 7 відсотків від ВВП на освіту. Згідно із його положеннями, час навчання у школі повинен становити 12 років. Школи та вчителі мають отримати більшу автономію у підготовці навчального плану, ніж раніше, а зарплати вчителям мають стати вищими. Закон передбачає, що освіта більше пов’язана із розумінням та практичними навичками, а не з запам’ятовуванням матеріалу.