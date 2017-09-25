МОН: Гриневич у жовтні зустрінеться з угорським міністром для обговорення закону про освіту

Зустріч міністра освіти та науки Лілії Гриневич та міністра людських ресурсів Угорщини Золтана Балога відбудеться в жовтні.

Як повідомили у прес-службі МОН, фактично копію листа від угорського міністра міністерство отримано сьогодні, 25 вересня.

«Враховуючи, що міністр не планувала поїздку на Закарпаття і фізично перебуває сьогодні в Києві, на жаль, вона не зможе зустрітися з паном Золтаном Балогом», – йдеться у повідомленні.

Напередодні Золтан Балог, керівник Міністерства людських ресурсів Угорщини, який опікується, серед іншого, питанням угорської освіти, в офіційному листі до Лілії Гриневич попросив про особисту зустріч через новий закон України про освіту. 25 вересня Золтан Балог мав брати участь у відкритті навчального року в угорськомовному Інституті імені Ференца Ракоці ІІ в місті Берегове на Закарпатті, куди також у числі почесних гостей також запрошували Лілію Гриневич

Офіційний Будапешт наполягає на перегляді мовної статті закону про освіту в Україні, оскільки, на думку угорської влади, це порушує права 150-тисячної угорської меншини на Закарпатті.

Ухвалений 5 вересня новий закон України про освіту, а саме його розділ про мову освіти в державних освітніх закладах – державну українську, – викликав критику не тільки в Угорщині, а й у Румунії, Польщі і Росії. Влада України відкинула звинувачення у витісненні мов меншин із освітнього процесу.

Верховна Рада України ухвалила закон 5 вересня, раніше у вівторок його підписав голова Верховної Ради України Андрій Парубій і передав на розгляд президентові України Петрові Порошенку, який протягом 15 днів має вирішити, підписувати його чи повертати з зауваженнями чи запереченнями. Раніше представник президента України у Верховній Раді України Ірина Луценко повідомляла, що юристи адміністрації президента України аналізують закон про освіту на предмет дотримання Конституції та інших законодавчих актів.

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