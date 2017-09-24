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24 Вересень 2017, Київ 23:02
Новини | Політика

Угорський міністр Золтан Балог просить про особисту зустріч із Лілією Гриневич через новий закон України про освіту

Лілія Гриневич, міністр освіти України

Золтан Балог, керівник Міністерства людських ресурсів Угорщини, який опікується, серед іншого, питанням угорської освіти, наприкінці тижня в офіційному листі до Лілії Гриневич попросив про особисту зустріч із міністром освіти й науки України через новий закон України про освіту, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

25 вересня Золтан Балог візьме участь у відкритті навчального року в угорськомовному Інституті імені Ференца Ракоці ІІ в місті Берегове на Закарпатті, куди також у числі почесних гостей запросили і міністра освіти й науки України Лілю Гриневич. У своєму листі Балог запропонував провести розмову щодо підписаного на цьому тижні головою Верховної ради України Андрієм Парубієм нового закону України про освіту.

У понеділок, 25 вересня, на Закарпатті з робочим візитом також планує побувати і спікер Національних зборів Угорщини Ласло Кевер.

У листі угорського міністра йдеться про те, що цей законодавчий акт, й особливо його мовна стаття щодо освіти меншин, викликала занепокоєння кількох урядів сусідніх країн, включно угорського.

На думку Золтана Балога, ця зустріч дасть партнерам можливість обговорити деякі побоювання, що виникають в угорської влади щодо нового українського закону. Відтак, отримавши інформацію української сторони, угорський міністр сподівається ознайомитися з тим, якими є справжні причини і цілі ухвалення нового закону про освіту в Україні, йдеться у листі Балоґа.

Офіційний Будапешт наполягає на перегляді мовної статті закону про освіту в Україні, оскільки, на думку угорської влади, це порушує права 150-тисячної угорської меншини на Закарпатті.

Ухвалений 5 вересня новий закон України про освіту, а саме його розділ про мову освіти в державних освітніх закладах – державну українську, – викликав критику не тільки в Угорщині, а й у Румунії, Польщі і Росії.

Влада України відкинула звинувачення у витісненні мов меншин із освітнього процесу.

Верховна Рада України ухвалила закон 5 вересня, раніше у вівторок його підписав голова Верховної Ради України Андрій Парубій і передав на розгляд президентові України Петрові Порошенку, який протягом 15 днів має вирішити, підписувати його чи повертати з зауваженнями чи запереченнями. Раніше представник президента України у Верховній Раді України Ірина Луценко повідомляла, що юристи адміністрації президента України аналізують закон про освіту на предмет дотримання Конституції та інших законодавчих актів.

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