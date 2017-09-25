У МОН сподіваються на підписання Порошенком закону про освіту до 1 жовтня

У Міністерстві освіти і науки сподіваються на підписання президентом України Петром Порошенком нової редакції закону «Про освіту» до 1 жовтня.

«Ми сподіваємося, що президент підпише його (закон – ред.) до Дня вчителя. Цей закон важливий для розвитку не тільки формальної освіти, а й неформальної, до якої, зокрема, належить позашкільна освіта», – сказав заступник міністра освіти Павло Хобзей, якого цитує прес-служба міністерства.

Він зазначив, що позашкільна освіта б вільніша за своєю суттю, тому в її межах активніше розвиваються нові сучасні освітні підходи.

«Новий закон дає цілий спектр нових можливостей, зокрема, для розвитку позашкільної освіти. Наприклад, діти, які навчаються у музичних школах, спортивних гуртках, зможуть перезараховувати свої здобутки та не відвідувати відповідні уроки у школі за домовленістю між батьками та керівництвом закладу», – пояснив Хобзей.

За його словами, для того, аби нові процедури, передбачені законом, почали працювати, потрібно схвалити низку профільних законів і понад 100 постанов КМУ – йдеться про ухвалення нових законів «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійну освіту».

Верховна Рада України схвалила закон про освіту 5 вересня, його підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій і передав на розгляд президентові Петрові Порошенку, який має вирішити – підписувати його чи повертати з зауваженнями чи запереченнями.

Новий закон України про освіту, а саме його розділ про мову освіти в державних освітніх закладах – державну українську, – викликав критику не тільки в Угорщині, а й у Румунії, Польщі і Росії. Влада України відкинула звинувачення у витісненні мов меншин із освітнього процесу.

НА ТЕМУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:

Закон «Про освіту», мова та європейські сусіди. Не вистачає довіри​

Порошенко: в Україні не забороняється вивчення мови нацменшин, але кожна дитина має знати українську​

«Ми живемо в Україні і кожен має знати українську мову» – директор школи на Луганщині​

«Якою мовою будемо проводити навчання, такою і буде держава» – директор київської школи​

Українська мова як економічний чинник​

Атака на мовну статтю 7 освітнього закону ззовні і зсередини​

Тест на державність для політиків. Битва за українську мову​

Нація і мова. Українське для них чуже, їхня замаскована альтернатива – російський націоналізм​

Українська мова в окупованому Криму: «ритуальне» знищення

Закон про українську мову треба ухвалити невідкладно

«Це щеплення від Росії»: юристи про мовні квоти на телебаченні України

75 відсотків українською. Мовні квоти є ефективними – Зураб Аласанія

Мовний супермен Святослав Літинський: мовний кордон сильніший від військового

Порошенко підписав закон про мовні квоти на телебаченні

Квоти: 75% української в ефірі та «Діамантова рука» з субтитрами

Верховна Рада затвердила обов’язкові 75% української мови на телебаченні

Про мовну психотравму і українське ґетто. Українська журналістка заступилася за Олега Скрипку

Київ може показати приклад, як подолати наслідки мовної окупації України

Financial Times: кількість російськомовних в Україні суттєво зменшилася

Кількість виборців проросійських партій в Україні стрімко зменшується – експерт

Кореянка вивчила українську. Її дивують російськомовні чиновники України

Підводні камені постанови Кабміну про вільне володіння державною мовою

Міжнародне угруповання із захисту російськомовних під контролем Кремля

Українська мова і Порошенко. Досвід Фінляндії та Ізраїлю для України

Закон про мову – шанс для дітей із російськомовних родин знати українську

Війна проти України. Вбивство бібліотеки і українська мова

Путін розпочав війну проти України із мовної агресії

Українська мова і захисники «русского мира»