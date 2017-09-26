ЄС: влада України має якнайшвидше звернутися до Ради Європи щодо закону про освіту

Влада України має якнайшвидше звернутися до Ради Європи по експертний висновок щодо нового закону про освіту, розділ якого про мову освіти викликав критику, заявляють в ЄС.

«Ми вітаємо заяви про намір української влади просити експертного висновку Ради Європи і закликаємо зробити це якомога швидше. Цей висновок слід належним чином врахувати», – йдеться в заяві речниці голови європейської дипломатії Федеріки Моґеріні Майї Коціянчич.

«Під час наших контактів з українською владою ми завжди наголошували, що відповідне законодавство має відповідати міжнародним зобов’язанням, які взяла на себе Україна, зокрема, Рамковій конвенції Ради Європи про захист національних меншин та Європейській хартії регіональних мов або мов меншин. Як зазначалось в попередніх висновках Венеціанської комісії, роль української мови як державної мови і необхідність захисту меншин і регіональних мов повинні бути ретельно збалансовані», – додала вона.

25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту». Він також закликав МЗС і Міністерство освіти провести необхідні консультації з європейськими партнерами, у тому числі з Радою Європи. Після цього в МЗС Угорщини пообіцяли блокувати кроки на шляху євроінтеграції України через підписання закону про освіту.

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, українська.

Новий закон, а саме його розділ про мову освіти – державну, – викликав критику влади і правих екстремістів в Угорщині. Влада Закарпатської області, де найчисельнішою національною меншиною є угорці, закликала президента Петра Порошенка ветувати закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Як повідомило агентство «Українські новини» з посиланням на відповідь МЗС України, із критикою закону також виступили Румунія, Молдова, Болгарія, Греція, Польща і Росія.