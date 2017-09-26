«Маємо продемонструвати – ми велика європейська нація» – Єлісєєв про «мовний конфлікт» із Угорщиною

Гість програми «Ваша Свобода»: Костянтин Єлісєєв, заступник голови Адміністрації президента України.

Нинішній тиждень, а особливо минулий позначені багатьма міжнародними подіями, багатьма реакціями на якісь події. Українська делегація повернулася в неділю увечері з Генасамблеї ООН, із переговорів президента України Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом. Одна з найважливіших речей, якої чекали в Україні – миротворча місія ООН. Учора в інтерв’ю «Голосу Америки» Курт Волкер, спецпредставник президента США, сказав, що Росія запропонувала свій варіант миротворчої місії на сході України, бо готова до переговорів після трьох років війни. Разом з тим, учора ж міністр закордонних справ Павло Клімкін говорив про те, що Україна узгоджує з міжнародними партнерами резолюцію щодо миротворців на Донбасі.

Інна Кузнецова: Пане Єлісєєв, Ви погоджуєтеся з думкою Курта Волкера?

Позиція України по розгортанню миротворчої операції ООН на Донбасі підтримується всім цивілізованим співтовариством. Ще рано говорити про практичне розгортання місії

– Абсолютно. На сьогодні позиція України по розгортанню миротворчої операції ООН на Донбасі підтримується абсолютно всім цивілізованим співтовариством. І це одне з досягнень президента під час його перемовин у Нью-Йорку в рамках Генасамблеї ООН. Для нас принципово, щоб це була не лише резолюція української делегації, а щоб резолюція ґрунтувалася на цілковитій підтримці провідних країн світу, зокрема країн «Великої сімки». Оскільки ми дивимося трохи далі. Ми дивимося також на перспективи і фінансування, і на перспективи забезпечення майбутньої місії. На сьогодні ще рано говорити про практичне розгортання місії.

Зараз в бій йде дипломатія. Нехай краще говорять гармати дипломатії, аніж гармати на фронті. Ми працюємо по двох ключових напрямах – це передовсім консультації в Радбезі ООН і робота з генсекретарем ООН та секретаріатом ООН. Президент України висунув ідею щодо направлення вже ближчим часом за ініціативою генсека ООН спеціальної технічної місії з оцінки ситуації на Донбас, щоб ця місія, яка складатиметься з фахівців секретаріату ООН, оцінила безпеку, політичну ситуацію і підготувала доповідь. Технічна місія важлива з точки зору визначення ключових критеріїв майбутньої миротворчої операції, починаючи від логістичного забезпечення, завершуючи попередніми фінансовими розрахунками, скільки це коштуватиме ООН.

Маємо підтримку ключових гравців – США, Німеччина і Франція

На сьогодні ми маємо підтримку ключових гравців – США, Німеччина і Франція. Нам потрібно тонко і дипломатично елегантно цей процес зіграти. Йдуть непрості дебати...

Як тільки місія буде розгорнута, можна говорити про початок відновлення Україною територіальної цілісності

Як тільки ця місія буде розгорнута на Донбасі, можна говорити про початок відновлення Україною територіальної цілісності і процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

На сьогодні Росія – фактично єдина країна у світі, яка виступає проти розміщення миротворців на неконтрольованій ділянці українсько-російського держкордону, що виглядає трошки підозрілим. У такий спосіб не прямо Росія підтверджує, що через цей кордон перекидає війська, зброю, амуніцію на територію України.

– Відбулася достатньо велика за часом зустріч президентів Петра Порошенка та Дональда Трампа. Про що там говорили?

В історії українсько-американських стосунків на найвищому рівні подібних зустрічей ще не було. Зустріч стала переламною у плані підтримки України в процесі розміщення миротворчої місії ООН. Були обговорені часові рамки

– В історії українсько-американських стосунків на найвищому рівні подібних зустрічей ще не було. На зустрічі було присутнє все керівництво нової американської адміністрації. Ця зустріч стала переламною у плані підтримки України в процесі розміщення миротворчої місії ООН, а також відкриття нових можливостей для розвитку бізнесових та інвестиційних контактів. Трамп із зацікавленістю поставився до наших ідей. Відбулася жвава, інтерактивна дискусія, під час якої були обговорені певні параметри, навіть часові рамки. Вона була позитивна і для української, і для американської сторін.

Ключовий принцип сподобався обом президентам, ми домовляємося – ми виконуємо

Ключовий принцип, який сподобався обом президентам, про те, що ми домовляємося – ми виконуємо. Це було продемонстровано на реалізації контракту на постачання в Україну вугілля з американського штату Пенсільванія і на співпраці з провідними американськими компаніями, зокрема Holtec або General Electric.

Як тільки будуть ліквідовані наслідки урагану в Америці, то міністр енергетики приїде в Україну

Було надане запевнення, як тільки будуть ліквідовані негативні наслідки урагану в Америці, то міністр енергетики обов’язково приїде в Україну.

Законопроект про реінтеграцію Донбасу практично готовий. Росія – сторона конфлікту – не повинна брати участь у миротворчій операції, ми повинні на законодавчому рівні закріпити– Росія є агресором

– Пане Єлісєєв, Україна готує закон про реінтеграцію окремих районів Луганської та Донецької областей. Представник президента у парламенті говорила, що це питання обговорювалося, і законопроект буде винесений до парламенту, як тільки буде вирішено все з партнерами. Водночас деякі фахівці, зокрема Роман Безсмертний говорив, що законопроект «сирий», і немає там механізму реінтеграції.

Україна є важливим партнером на ринку озброєнь. Чому не пишуть про постачання систем «Град», гармат і важкої зброї Росією на територію Донбасу? Питання пов’язане з конкуренцію на ринку озброєнь. Бачу просто якесь замовлення

– Остаточний проект поки що люди не бачили. З точки зору міжнародно-правової, цей проект (законопроект про реінтеграцію Донбасу – ред.) на сьогодні практично готовий. Ми провели консультації з ключовими партнерами, тому для них це не є сюрпризом. Ми виходимо з того, що Росія – країна агресор і сторона конфлікту – не повинна брати участь у миротворчій операції ООН на Донбасі, ми повинні на законодавчому рівні також закріпити цей процес – Росія є і агресором, і стороною конфлікту. Законопроект передбачає цілу низку політичних, гуманітарних, соціально-економічних, інформаційних інструментів для реінтеграції Донбасу. Йдеться про питання, пов’язані зі сприянням тому, щоб протидіяти інформпропаганді. Він створює юридичні рамки, як це робити.

– Учора у звіті Amnesty International було написано, що Україна постачала зброю у Південний Судан. А сьогодні пишуть вже про Бурунді і Уганду.

Канада виявила зацікавленість у подальшому зближенні з Україною. Ми запропонували заснувати стратегічну раду на рівні президент-прем’єр-міністр

– Україна є важливим партнером на ринку озброєнь. Я з цього не роблю ніякої трагедії і ніяких сенсацій. Хотів би в авторів цих інформацій запитати: чому вони не пишуть про постачання «калашниковими» і російськими танками інших африканських країн, про постачання систем «Град», гармат і важкої зброї Росією на територію Донбасу? Це питання пов’язане передовсім з певною конкуренцію на ринку озброєнь. Для нас головне, щоб ця військово-технологічна і військова співпраця йшла у руслі резолюції Радбезу ООН і відповідала міжнародним стандартам. Якщо це так, то я не бачу в цьому будь-яких звинувачень української сторони... У цьому бачу просто, можливо, якесь замовлення. Це нормальна практика. Україна як цивілізований партнер робить свою справу. Ми заробляємо гроші для бюджету держави.

– Пане Єлісєєв, сьогодні з’явилася інформація, що Канада не готова поки що до надання безвізового режиму українцям.

Президент підписав закон. Це його принципова позиція – державна мова має бути захищена в Україні

– Якраз під час візиту президент України домовився в контексті безвізового режиму діяти в прагматичний спосіб з канадською стороною, який полягає в трьох кроках. Найближчим часом відбудуть експертні консультації, де визначимо прогалини українського законодавства, які треба змінити. На основі консультацій буде відпрацьована дорожня карта з конкретними умовами. І, як і в ситуації з ЄС, це реалізовуємо – нам дається безвізовий режим. Це займе певний час. Канада виявила щиру зацікавленість у подальшому зближенні з Україною. Ми запропонували підняти рівень наших відносин і заснувати стратегічну раду на рівні президент-прем’єр-міністр. Наразі ця пропозиція вивчається канадською стороною.

Істеричні заяви угорської сторони пов’язані з парламентськими виборами, а також Угорщина хоче відвернути увагу від проблем у відносинах з ЄС

– Уряд Угорщини вирішив блокувати подальші рішення ЄС, спрямовані на зближення ЄС та України, заявив сьогодні міністр закордонних справ Угорщини. Це відповідь Будапешта на підписання закону про освіту. Яка буде подальша реакція України?

Маємо продемонструвати, що ми велика європейська нація, і нас на цьому шляху не зламати

– Президент підписав цей закон. Це його принципова позиція – державна мова має бути захищена в Україні.

Цей закон відповідає найкращим європейським стандартам

Ці всі істеричні заяви угорської сторони пов’язані з парламентськими виборами в Угорщині наступного року, а також Угорщина хоче відвернути увагу від нинішніх проблем у відносинах з ЄС.

Нам треба діяти спокійно, зважено. Маємо продемонструвати, що ми є велика європейська нація, в нас є свої національні інтереси, в нас є свій хребет, і нас на цьому шляху не зламати. Тут важливо йти на діалог.

На жаль, угорська сторона, щоб врегулювати проблему у двосторонньому форматі, вирішила йти на більш широкі формати. Але ми готові вже ближчим часом організувати двосторонні консультації, залучити експертів, щоб довести, що цей закон відповідає найкращим європейським стандартам.