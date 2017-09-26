Резолюція щодо миротворців на Донбасі буде погоджена з країнами «Групи семи», ЄС, Китаєм – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що резолюція щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі буде погоджена з країнами «Групи семи», ЄС, Китаєм, а після цього внесена на розгляд Ради безпеки ООН. Про це міністр заявив в ефірі телеканалу ICTV 25 вересня.

«Перша резолюцію, яку буде приймати Рада безпеки ООН, вона буде технічною, вона дасть тільки поштовх, вона не буде містити мандати всієї місії і після цієї резолюції або паралельно з нею, оскільки це буде дипломатична та політична технічна місія, яку генеральний секретар спрямує для того, щоб зрозуміти, які засоби та сили в часових рамках і щодо організації процесу реально потрібні», – заявив міністр.

За словами Клімкіна, Україна свої пропозиції внесла до Ради безпеки ще на початку 2015 року.

22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генеральній асамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. 5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі. 7 вересня Порошенко наголосив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з Росією.