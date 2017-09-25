Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинувачує Україну в причетності до незаконного постачання зброї Південному Судану.

У звіті, опублікованому 25 вересня, Amnesty заявляє, що в 2014 році державна компанія «Укрінмаш» підписала контракт з ОАЕ на поставку тисяч кулеметів, мінометів, РПГ і мільйонів боєприпасів до Південного Судану.

Amnesty посилається на два пакети комерційних і офіційних документів, заявляючи, що отримала їх у Великій Британії від двох незалежних джерел. За повідомленням правозахисників, це проекти контрактів і підписані договори. У документах, за даними організації, згадуються три компанії: британська S-Profit, українська «Укрінмаш» і компанія з ОАЕ International Golden Group.

«Участь української державної компанії у постачанні зброї до Південного Судану суперечить Договору про торгівлю зброєю, підписантом якого є Україна. Поки Рада Безпеки ООН не запровадила повне і всеосяжне ембарго на торгівлю зброєю з Південним Суданом, Україна має дотримуватися декларованої нею політики із забезпечення регіональної та міжнародної безпеки і стабільності. Україна має повністю припинити постачання зброї та надання будь-якої матеріально-технічної допомоги Південному Судану, включаючи обладнання, його обслуговування і навчання», – йдеться в заяві Amnesty.

Україну також закликають якомога швидше ратифікувати Міжнародний договір про торгівлю зброєю.

Amnesty заявляє, що у липні і серпні цього року направляла запити, зокрема, до МЗС України і до державної української компанії «Укрспецекспорт», дочірньою компанією якої є «Укрінмаш», а також до самого «Укрінмашу» із наміром перевірити автентичність документів.

Правозахисники заявляють, що отримали відповідь лише від «Укрспецекспорту», який заявив, що сам не укладав такої угоди і що за коментарями треба звертатися до «Укрінмашу».

Влада України наразі не коментувала звіту.

Раді Свобода надіслало запити державній компанії «Укрспецекспорт», а також «Укроборонпрому», до складу якого входить «Укрінмаш», з проханням підтвердити чи спростувати викладені правозахисниками дані.

Південний Судан здобув незалежність шість років тому. Від кінця 2013 року в цій країні з різною інтенсивністю точиться громадянська війна. Повстанські сили вимагають відставки президента Сальви Кіїра, звинувачуючи його уряд у масових убивствах мирного населення. Сама влада багатого на нафту Південного Судану ці звинувачення відкидає.

У результаті конфлікту загинули десятки тисяч людей і понад 3,5 мільйони втратили домівки.