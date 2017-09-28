Президент Петро Порошенко і міністр освіти Лілія Гриневич запевняють, що новий закон про освіту, який набуває чинності сьогодні, розширить можливості навчатися для всіх. За словами Гриневич, запровадження навчання українською мовою дозволить запобігти дискримінації представників національних меншин і допоможе їм вступати до українських вишів. Освітяни, тим часом, розповіли Радіо Свобода, як румунські школи у Чернівецькій області планують поступово переходити на українську із наступного навчального року.