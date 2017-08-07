Це була не найкраща вступна кампанія – директор департаменту Міносвіти

Цьогорічна вступна кампанія до українських вишів стала однією з найнапруженіших. Це визнає міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, заявляють про це експерти з питань освіти, а також підтверджують таку ситуацію дописи у соціальних мережах абітурієнтів та їхніх батьків. У чому причина основних проблем, які з них вдалося виправити, а які ще можна виправити, та чи будуть зроблені належні висновки? Про це йшлося у програмі «Ваша Свобода» за участі: директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Олега Шарова та координатора освітнього напрямку громадської мережі «Опора» Наталії Радиш.