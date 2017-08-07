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07 Серпень 2017, Київ 18:20
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Це була не найкраща вступна кампанія – директор департаменту Міносвіти

Це була не найкраща вступна кампанія – директор департаменту Міносвіти
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0:19:54
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Цьогорічна вступна кампанія до українських вишів стала однією з найнапруженіших. Це визнає міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, заявляють про це експерти з питань освіти, а також підтверджують таку ситуацію дописи у соціальних мережах абітурієнтів та їхніх батьків. У чому причина основних проблем, які з них вдалося виправити, а які ще можна виправити, та чи будуть зроблені належні висновки? Про це йшлося у програмі «Ваша Свобода» за участі: директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Олега Шарова та координатора освітнього напрямку громадської мережі «Опора» Наталії Радиш.

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