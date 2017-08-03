Вступ до ВНЗ-2017: останні кроки

Марія Бучельнікова

Абітурієнти продовжують нести оригінали документів до вищих навчальних закладів. Міністерство освіти і науки України 1 серпня оприлюднило список рекомендованих осіб на бюджетну форму навчання. Вступники діляться враженнями, а у міністерстві підбивають підсумки цьогорічного вступу.

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Понад 500 тисяч абітурієнтів подали заяву на всі освітньо-кваліфікаційні рівні до вищих навчальних закладів України. За результатами «вступної кампанії-2017», майже 61 тисяча абітурієнтів знайшли себе у списках рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення на рівень бакалавра, повідомили у МОН України.

Цього року кількість бюджетних місць на ступінь бакалавра скоротилася на 4-6%, у порівнянні з попереднім. Директор департаменту вищої освіти Олег Шаров пояснює це, у першу чергу, демографічною ситуацією – просто кількість вступників менша.

Повної статистики щодо розподілу бюджетних місць у вишах по областях у міністерстві поки не мають. Аналітична робота тільки почалася. Загалом тенденція подібна до минулого року, в університетах з високою якістю освіти – велика кількість бюджетних місць, незалежно від області, каже Олег Шаров.

Однак вже другий рік поспіль у деяких університетах зменшуються обсяги бюджету. Він припускає, що це через військові дії на сході країни.

У низки дуже сильних харківських університетів є скорочення обсягів державного замовлення через те, що вони перебувають поблизу кордону держави-агресора

«Наприклад, у низки дуже сильних харківських університетів є скорочення обсягів державного замовлення через те, що вони перебувають поблизу кордону держави-агресора. І, як наслідок, до них менше стали приїжджати сильні вступники зі західних і центральних регіонів України», – зазначає Шаров.

Міжнародні відносини, економіка, право…

А змін у переліку популярних спеціальностей серед абітурієнтів майже не відбулося, ситуація з року в рік приблизно однакова.

«У нас найбільш популярні традиційно – це міжнародні відносини, економіка, право, туризм, окремі комп’ютерні спеціальності. Дужа висока популярність також і медичної освіти. Останні роки зростає популярність комп’ютерних спеціальностей, натомість недокорінним чином, але дещо зменшилась популярність економічних», – розповідає Олег Шаров.

«Коли я відкривала сайт, мені писали, що моїх заяв нема»

Вступна кампанія-2017 мала низку недоліків. З першого дня виникли проблеми з роботою електронної системи вступу, окрім того, у вишах не було остаточної інформації про обсяг державного замовлення аж до початку прийому заяв абітурієнтів.

Однак, у МОН вже підбили підсумки вступної кампанії. І тепер абітурієнти, які побачили у своїх електронних кабінетах повідомлення про рекомендацію до зарахування на бюджет, повинні виконати вимоги вступу до 12-ї години дня 5 серпня. Тож у приймальних комісіях вишів людно. Майбутні студенти Києво-Могилянської академії та Київського національного університету імені Шевченка, які вже подали оригінали, розповіли, що найбільше проблем виникло через роботу електронної бази.

– Я не могла довго завантажити документи на сайт, я не могла довго відкрити сам сайт. Коли я його відкривала, мені писали, що або моїх заяв нема, або моїх документів нема.

– Постійне зависання, відключення серверів. Особливо, коли виставлялися рекомендації – це був пік серйозних проблем.

– Дуже складно було зареєструватися в єдиній базі, 12-го числа я спробувала, але нічого не вийшло, два дні вона зависала.

– В день оприлюднення результатів я не міг зайти в кабінет, щоб подивитися, чи я вступив. Я про це дізнався лише з сайту ВНЗ.

Через технічні несправності з 15 липня МОН дозволило абітурієнтам подавати заяви до вишів у паперовій формі, у разі проблем з реєстрацією електронного кабінету вступника.

Gaudeamus igitur…

Врешті-решт, вступники подолали труднощі і тепер з полегшенням розповідають, що вони відчули, коли знайшли себе у списках рекомендованих до зарахування.

– Спочатку я не могла говорити, я просто дивилася на телефон, а потім я почала верещати! Всі перелякалися, а я верещала-верещала і потім пояснила вже.

– Ймовірно, якесь полегшення, радість, але не аж так, щоб я бігав по квартирі.

– Насправді, я не дуже сумнівалася, що я потраплю на бюджет. Я робила все, що могла, аби досягти цього.

– Я думала, що я не пройду, я навіть плакала вночі. Дуже велике полегшення.

– Складно передати емоції, вони переповнювали мене, але це, безперечно, була радість.

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням проводиться не пізніше від 12-ї години дня 7 серпня. З переліком необхідних документів можна буде ознайомитися на сайтах вишів або звернувшись до відповідних приймальних комісій.

У разі відмови абітурієнтів від зарахування, їхні місця будуть надані пільговим категоріям – дітям загиблих воїнів АТО, дітям Героїв Небесної сотні, дітям воїнів АТО, учасникам бойових дій на Донбасі, повідомляється у МОН України.

Також на сайті міністерства нагадують, що освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» працюватимуть до 30 вересня.