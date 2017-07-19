У МОН пообіцяли «не залишити жодного вступника за бортом»

Перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець пообіцяв «не залишити жодного вступника за бортом» вступної кампанії, що триває.

«Права жодної особи, яка має право на вступ до вищого навчального закладу, не повинні бути порушені. Навіть якщо доведеться ухвалювати якісь екстраординарні рішення», – заявив він на прес-конференції в Києві.

За його даними, після тижня вступної кампанії кількість абітурієнтів, які подали документи на освітній рівень бакалавра, сягнула 124 тисяч. Вони зареєстрували понад півмільйона електронних заяв у новій базі, яка стала одним із цьогорічних нововведень. Базу запустили безпосередньо перед початком вступної кампанії, тому в абітурієнтів часто виникали проблеми з поданням заяв.

«Часу на тестування нового програмового забезпечення майже не було. Воно прийшло перед початком вступної кампанії. Під час будь-яких збоїв ми одразу ж звертаємося до розробника», – розповіла Оксана Бєлік, директор державного підприємства «Інфоресурс».

Цього року електронні заяви мають подавати всі вступники на бакалаврат, окрім певних категорій пільговиків. Навіть якщо абітурієнти мають проблеми з електронним кабінетом, вони мають звернутися до консультаційного центру, який є в кожному університеті – там їм допоможуть спеціалісти, повідомила вона.

За словами Олега Шарова, директора департаменту вищої освіти МОН, проблеми з реєстрацією електронних кабінетів пов’язані також із некоректністю тих даних, які вводили вступники. Йдеться про розбіжності в особистих даних, у сертифікатах ЗНО й атестатах. Також у деяких атестатах не змінювали назву школи «декомунізованого» міста.

«Переважна більшість проблем – це неуважність, власне, самих вступників. Цього тижня ми пройшли серйозний шлях для ідентифікації таких випадків», – додав він.

Додаткових засобів захисту вимагала загроза вірусу Petya.A. Він не заподіяв шкоди вступній кампанії, проте для захисту від імовірного збою були застосовані великі обсяги серверного ресурсу. Через це виникали проблеми із роботою бази, а отже, деяким вступникам довелося реєструвати свої заяви ще раз, повідомили на прес-конференції.

Нині в Міністерстві освіти і науки очікують спаду активності абітурієнтів, проте під кінець вступної кампанії ажіотаж повернеться. Найпопулярнішими університетами серед майбутніх студентів є Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний технічний університет «КПІ імені Ігоря Сікорського» в Києві.