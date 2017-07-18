Вступ-2017: що змінилося?

В Україні зрештою стартувала вступна кампанія. Із 12 липня абітурієнти мали почати подавати електронні документи до вищих навчальних закладів. Утім, на початку кампанії виникли труднощі з роботою електронної системи вступу, яка час від часу просто не працювала. Крім того, у вишах не було остаточної інформації щодо обсягу державного замовлення. Хоча представники Міністерства освіти і науки запевняють, що кампанія стартувала успішно, експерти вказують на низку недоліків.

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Цього року Міністерство науки та освіти України внесло декілька змін до порядку вступної кампанії: абітурієнти можуть подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2017 та 2016 років, всього можна буде подати до 9 заяв на 4 спеціальності, а не 15, як було минулого року. Прийому на освітні рівні фахівця і молодшого бакалавра не буде.

Пояснюючи затримку з оголошенням обсягів держзамовлення, директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Олег Шаров стверджує, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Міністерство фінансів тривалий час не могли дійти згоди щодо того, якій кількості студентів оплатити навчання з бюджетних коштів, внаслідок чого цифри були затверджені лише 12 липня. Тоді ж прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Мінекономрозвитку Степану Кубіву очолити групу з напрацювання більш досконалих механізмів фінансування вищої освіти.

Народний депутат від «Народного фронту» Тарас Кремінь додає також, що адекватній роботі Міністерства освіти і науки в рамках вступної кампанії завадили технічні причини: «Ми маємо проблеми з електронним забезпеченням ЄДЕБО, яке працює в ручному режимі. Міністерство робить персональну розсилку кожному вступнику, щоб вони повторно створили кабінети на сайті ЄДЕБО і змогли подати документи», – каже він.



У постанові уряду йдеться про зменшення обсягів державного замовлення деяких спеціальностей: зокрема, управління та адміністрування, право, соціальні та поведінкові науки. Кількість вступників щодо кількості бюджетних місць цьогоріч становить приблизно 2,8 людини на одне місце, незважаючи на скорочення.

Ми даємо кількість бюджетних місць, і кожне з цих бюджетних місць недофінансоване. Я вважаю цю вступну кампанію однією з найкращих за останнє десятиліття

​Єгор Стадний, експерт з освітніх питань та виконавчий директор аналітичного центру CEDOS пояснює, що уряд досі лишає завелику кількість державного замовлення: «Ми даємо кількість бюджетних місць, і кожне з цих бюджетних місць недофінансоване, тому що ми не можемо «прокормити» 82 тисячі бакалаврів, 50 тисяч молодших спеціалістів і 60 тисяч магістрів бюджетників».

Але, хоча в офіційній заяві уряду мова йде про скорочення держзамовлення, Тарас Кремінь стверджує, що воно, навпаки, зросте на 2700 бюджетних місць за рахунок скасування рівня підготовки «спеціаліст».

«Не можна порівнювати з минулорічною кампанією в абсолютному значенні. Крім державного замовлення є регіональні та сільські коефіцієнти, збільшено замовлення для бакалаврів на природничі та технічні спеціальності, кількість державних місць для навчання в аспірантурі, докторантурі. Я вважаю цю вступну кампанію однією з найкращих за останнє десятиліття», – впевнений депутат.

Вчитися на помилках

Однак Єгор Стадний акцентує увагу на іншій особливості вступу 2017 року:

Відмінність одна-єдина: ЄДЕБО минулого року не переписувалася з нуля за чотири місяці до вступної кампанії

«Відмінність одна-єдина: ЄДЕБО минулого року не переписувалася з нуля за чотири місяці до вступної кампанії. І тут потрібно ставити запитання: хто переписував, чому, як проводили тендер, під кого тендер готували, – каже аналітик. – Тут варто говорити про фінансові інтереси».

Єгор Стадний пояснює, що програма, оновлена за кілька місяців до вступної кампанії, розроблена неякісно і має забагато недоліків: «Vstup.info лежить. Вступник подає заяву в електронному кабінеті, а ВНЗ її отримує без конкурсного балу і без результатів ЗНО».

Внаслідок технічних несправностей з 15 липня Міністерство освіти і науки дозволило абітурієнтам, які не могли зареєструвати електронний кабінет вступника, подавати заяви до вишів у паперовій формі, якщо представник приймальної комісії підтвердить несправність системи.

За словами Олега Шарова, спочатку програма працювала, але коли заяви почали надходити масово, спрацювала система захисту. Він пов’язує це з заходами безпеки внаслідок нещодавнього масового ураження вірусом Petya.

На жаль, одним з наслідків стало те, що 40 тисяч заяв були подані з неповною інформацією. Система безпеки з якихось причин не дала можливості цю інформацію прийняти

«На жаль, одним з наслідків стало те, що 40 тисяч заяв були подані з неповною інформацією. Система безпеки з якихось причин не дала можливості цю інформацію прийняти», – визнає експерт. Втім, наполягає він, оновлення системи було необхідне, адже попередня була створена ще в 2011 році і користуватися нею було неможливо.

«Було оголошено тендер, – каже Шаров. – Коли в нас оголошуються тендери, то завжди виникають скарги, які традиційно затягують проведення тендеру, але оптимальний термін для цього було згаяно».

Тарас Кремінь нагадує, що парламентський комітет освіти і науки складається з семи народних депутатів, на відміну від комітету з правоохоронної діяльності, де їх понад три десятки. «Якщо ми будемо займатися ще й перевіркою тендерної документації, то не зможемо виконувати своїх основних функцій», – стверджує він і додає, що в Єгора Стадного була можливість висловити свої зауваження раніше: «Єгор Стадний, як і ми з Олегом Шаровим, є членом колегії Міністерства освіти і науки, але жодного зауваження на засіданнях стосовно його занепокоєння щодо вступної кампанії я не чув».

За правилами вступної кампанії 2017 року, на бюджетні місця збережені квоти для пільговиків та абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Крім того, з 19 червня 26 освітніх центрів «Донбас-Україна» допомагають абітурієнтам з тимчасово окупованих регіонів Донбасу, а освітні центри «Крим-Україна», які відкрили в 12 українських вишах, – випускникам кримських шкіл.

Однак, за словами експертки з питань освіти для жителів окупованих територій Центру громадянської освіти «Альменда» Валентини Потапової, навчальні заклади були неготові через останню постанову Міністерства освіти та науки.

«До переліку 12 вищих навчальних закладів, на базі яких відкриті центри «Крим-Україна», додали ще біля 22 вищих навчальних закладів. І ось ці 22 ВНЗ, по-перше, самі не були до цього готові, по-друге, в них немає бази, по-третє, це остаточно збило розуміння, що відбувається, у дітей з Криму», – скаржиться експертка.

З позитивних міркувань ухвалюються закони, які встановлюють додаткові вимоги щодо доступу до вищої освіти громадянам України з тимчасово окупованих територій. Закон набув чинності 6 липня, Міністерство освіти і науки його виконує

Олег Шаров погоджується, що закон про збільшення кількості вищих навчальних закладів з такими освітніми центрами дійсно набув чинності в останній момент, 6 липня, але не бачить проблем в його виконанні: «Міністерство освіти і науки разом із громадськістю активно працювало над високим рівнем готовності освітніх центрів «Крим-Україна» в 12 ВНЗ, і я можу підтвердити, що ця висока готовність є. З позитивних міркувань ухвалюються закони, які встановлюють додаткові вимоги щодо доступу до вищої освіти громадянам України з тимчасово окупованих територій. Закон набув чинності 6 липня, звичайно, Міністерство освіти і науки його виконує. Звичайно, ті центри, які рік готувалися, підготовлені краще. Але я переконаний, що проблем не виникне. Методика роботи за рік відпрацьована, питання передачі кращого досвіду вирішується», – каже чиновник.

Прийом документів триватиме до 26 липня до 18.00. Однак абітурієнти, які вступають не на підставі результатів ЗНО або здаватимуть творчі іспити, повинні подати заяви до 20 липня до 18.00.

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