МОН заявляє про «несанкціоноване втручання» в роботу свого сайту

Міністерство освіти і науки України заявляє про несанкціоноване втручання в роботу свого сайту.

Як повідомляє прес-служба відомства, у зв’язку з цим сьогодні вранці на сторінці МОН було змінено інформацію, а ресурс тимчасово не працював.

Міністерство освіти і науки вже звернулося з відповідною заявою до Департаменту кіберполіції Національної поліції.



Раніше ЗМІ повідомили, що на головній сторінці міністерства розмістили еротичні фото.

27 червня в Україні сталася масштабна атака на комп’ютерні системи урядових відомств, банків, багатьох компаній вірусом, який назвали Petya.A. Про кібератаки, але в менших масштабах, повідомили того дня і в інших країнах.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України попередила про можливі кіберзагрози, пов’язані з наслідками дії вірусу Petya.А. В установі заявили, що власники мереж, які зазнали ураження цим вірусом, навіть відновивши свої комп’ютери, можуть стати потенційним об’єктом повторної кібератаки.