Старт вступної кампанії. Шпаргалка абітурієнта

29 червня стартувала вступна кампанія до українських вишів. Абітурієнти зможуть створювати електронні кабінети на порталі «Освіта всім» і подати заяви. Прийом документів триватиме з 12 до 26 липня. Списки рекомендованих до вступу за результатами співбесід і за квотами оприлюднять 24 липня, а за результатами ЗНО – 1 серпня.
Коефіцієнт конкурсних балів, «широкий конкурс» та вступ за сертифікатами 2016 і 2017 років – такі головні новації вступної кампанії цього року.
Що таке коефіцієнти?
Цього року під час вступної кампанії діятимуть коефіцієнти – регіональні, галузеві і сільські. Їхнє завдання – мотивувати і підтримати вступників. Коефіцієнти множитимуть на результати ЗНО абітурієнтів та їхні атестати.
Вперше запроваджений такий механізм регулювання вступної кампанії, як коефіцієнти конкурсних балів
«Цьогоріч вперше запроваджений такий механізм регулювання вступної кампанії, як коефіцієнти конкурсних балів. Працюватимуть регіональні, галузеві, сільські коефіцієнти. Вони не є такими вже великими, але в сукупності можуть давати певний результат для вступників», – розповів в ефірі Радіо Свобода директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти України Олег Шаров.
Коефіцієнти конкурсних балів жодним чином не знецінюють результати ЗНО, як кажуть деякі критики, а радше навпаки – «підкреслюють» результат, каже Шаров.
Що означає «широкий конкурс»?
Цього року вступник може подати 9 заяв на 4 спеціальності, а кількість навчальних закладів не обмежується.
Принцип «широкого конкурсу» полягає в тому, що вступник, подаючи заяви в електронному кабінеті, повинен вказати пріоритет навчального закладу – від 1 до 9. Одиницю треба ставити тому закладу, де більше за все хоче навчатися конкретний вступник. Далі – за спадним принципом.
«Ми поступово розширюємо поле, де застосовується так званий «широкий конкурс», коли визначаються кращі вступники за національним списком, і, відповідно до їхніх пріоритетів, місця державного замовлення розподіляються між ВНЗ», – розповів директор департаменту вищої освіти Міносвіти Олег Шаров.
При цьому змінювати пріоритетності не можна, ту чи іншу заяву можливо анулювати, але поставити замість неї іншу забороняється.
Минулого року у нас 50% бюджетників вступили за першою пріоритетністю. За чотирма пріоритетностями вступили приблизно 83% бюджетників
«Система працює достатньо просто. Минулого року у нас 50% бюджетників вступили за першою пріоритетністю. За другою пріоритетністю вступили 14% вступників, за третьою – 7%, за четвертою – 6%. Загалом за чотирма пріоритетностями вступили приблизно 83% бюджетників. Це краще, ніж коли пріоритетності не визначались, оскільки тоді вступ був достатньо випадковим», – розповів директор департаменту вищої освіти.
Сертифікати 2016 і 2017 років
Цього року можна подавати сертифікати ЗНО не лише 2017 року, а й 2016-го.
А кількість пільгових категорій стає дедалі більшою, підтверджує директор департаменту вищої освіти. Право на пільги цього року мають учасники АТО (право безкоштовного проживання у гуртожитку), діти учасників АТО (першочерговий вступ та можливість перевестися на бюджет) і діти загиблих героїв АТО (навчання на бюджеті).
Є такі пільговики, перед якими держава справді в боргу. Наприклад, діти загиблих захисників України
«Є такі пільговики, перед якими держава справді в боргу, і у мене немає жодного сумніву, що ми повинні завжди знаходити можливості, як їх брати на бюджет. Наприклад, діти загиблих захисників України. Є ще категорії, які мають певні пільги, але вони значно менші, і можливість скористатися ними також залежить від їхніх балів. Ситуація не стільки драматична. Більш драматичним є те, що підготовка вступників не є ідеальною», – сказав Шаров.
Вступники із тимчасово непідконтрольних територій Донбасу чи окупованого Криму, якщо не мали змоги скласти ЗНО, можуть вступати за іспитами, однак у такому випадку вони можуть здобувати освіту у навчальних закладах чотирьох областей – Миколаївської, Запорізької, Херсонської та Одеської. Такі абітурієнти вступатимуть через центри «Крим – Україна» або «Донбас – Україна».
Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі
FACEBOOK КОМЕНТАРІ