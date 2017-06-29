Старт вступної кампанії. Шпаргалка абітурієнта

29 червня стартувала вступна кампанія до українських вишів. Абітурієнти зможуть створювати електронні кабінети на порталі «Освіта всім» і подати заяви. Прийом документів триватиме з 12 до 26 липня. Списки рекомендованих до вступу за результатами співбесід і за квотами оприлюднять 24 липня, а за результатами ЗНО – 1 серпня.

Коефіцієнт конкурсних балів, «широкий конкурс» та вступ за сертифікатами 2016 і 2017 років – такі головні новації вступної кампанії цього року.

Що таке коефіцієнти?

Цього року під час вступної кампанії діятимуть коефіцієнти – регіональні, галузеві і сільські. Їхнє завдання – мотивувати і підтримати вступників. Коефіцієнти множитимуть на результати ЗНО абітурієнтів та їхні атестати.

Сільський коефіцієнт становить 1,02.

Галузевий коефіцієнт: на інженерні і природничі спеціальності – 1,03.

Регіональний коефіцієнт: у Києві діє – 1, Львів, Дніпро, Одеса, Харків має коефіцієнт 1,01; Донецька і Луганська області – 1,03, інші міста – 1,02.

Вперше запроваджений такий механізм регулювання вступної кампанії, як коефіцієнти конкурсних балів

«Цьогоріч вперше запроваджений такий механізм регулювання вступної кампанії, як коефіцієнти конкурсних балів. Працюватимуть регіональні, галузеві, сільські коефіцієнти. Вони не є такими вже великими, але в сукупності можуть давати певний результат для вступників», – розповів в ефірі Радіо Свобода директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти України Олег Шаров.

Коефіцієнти конкурсних балів жодним чином не знецінюють результати ЗНО, як кажуть деякі критики, а радше навпаки – «підкреслюють» результат, каже Шаров.

Що означає «широкий конкурс»?

Цього року вступник може подати 9 заяв на 4 спеціальності, а кількість навчальних закладів не обмежується.

Принцип «широкого конкурсу» полягає в тому, що вступник, подаючи заяви в електронному кабінеті, повинен вказати пріоритет навчального закладу – від 1 до 9. Одиницю треба ставити тому закладу, де більше за все хоче навчатися конкретний вступник. Далі – за спадним принципом.

«Ми поступово розширюємо поле, де застосовується так званий «широкий конкурс», коли визначаються кращі вступники за національним списком, і, відповідно до їхніх пріоритетів, місця державного замовлення розподіляються між ВНЗ», – розповів директор департаменту вищої освіти Міносвіти Олег Шаров.

При цьому змінювати пріоритетності не можна, ту чи іншу заяву можливо анулювати, але поставити замість неї іншу забороняється.

Минулого року у нас 50% бюджетників вступили за першою пріоритетністю. За чотирма пріоритетностями вступили приблизно 83% бюджетників

«Система працює достатньо просто. Минулого року у нас 50% бюджетників вступили за першою пріоритетністю. За другою пріоритетністю вступили 14% вступників, за третьою – 7%, за четвертою – 6%. Загалом за чотирма пріоритетностями вступили приблизно 83% бюджетників. Це краще, ніж коли пріоритетності не визначались, оскільки тоді вступ був достатньо випадковим», – розповів директор департаменту вищої освіти.

Сертифікати 2016 і 2017 років

Цього року можна подавати сертифікати ЗНО не лише 2017 року, а й 2016-го.

А кількість пільгових категорій стає дедалі більшою, підтверджує директор департаменту вищої освіти. Право на пільги цього року мають учасники АТО (право безкоштовного проживання у гуртожитку), діти учасників АТО (першочерговий вступ та можливість перевестися на бюджет) і діти загиблих героїв АТО (навчання на бюджеті).

Є такі пільговики, перед якими держава справді в боргу. Наприклад, діти загиблих захисників України

«Є такі пільговики, перед якими держава справді в боргу, і у мене немає жодного сумніву, що ми повинні завжди знаходити можливості, як їх брати на бюджет. Наприклад, діти загиблих захисників України. Є ще категорії, які мають певні пільги, але вони значно менші, і можливість скористатися ними також залежить від їхніх балів. Ситуація не стільки драматична. Більш драматичним є те, що підготовка вступників не є ідеальною», – сказав Шаров.

Вступники із тимчасово непідконтрольних територій Донбасу чи окупованого Криму, якщо не мали змоги скласти ЗНО, можуть вступати за іспитами, однак у такому випадку вони можуть здобувати освіту у навчальних закладах чотирьох областей – Миколаївської, Запорізької, Херсонської та Одеської. Такі абітурієнти вступатимуть через центри «Крим – Україна» або «Донбас – Україна».

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