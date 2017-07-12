У Міносвіти пояснили, що робити в разі збою електронної системи вступників

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич радить абітурієнтам зачекати годину технічної перерви в разі, якщо електронна база вступників дає збої. Так в інтерв’ю Радіо Свобода вона прокоментувала повідомлення вступників про те, що система «лягла».

«Коли відбулися певні збої, і база почала повільніше працювати, нам потрібен технічно час, щоб перезавантажити програмне забезпечення, і такі технічні перерви можуть тривати впродовж години. Якщо ви зайшли і побачили, що технічна перерва, це означає, що вона триває орієнтовно годину і після того база почне працювати», – сказала Гриневич.

12 липня о дев’ятій ранку в Україні розпочалася вступна кампанія до вищих навчальних закладів. За словами міністра освіти, станом на одинадцяту ранку абітурієнти подали 178 заявок на вступ. Міністр запевнила, що технічні проблеми вдасться владнати і всі охочі зможуть подати документи.

«Сьогодні база почала працювати з 9 години, зараз вже є 178 заяв. Я хочу всіх заспокоїти, до 26 липня ви встигнете подати свої документи, тобто ми маємо перед собою ще щонайменше три тижні нормальної роботи, коли можна буде подати документи. Подати документи можна з дому, для тих, хто з якоїсь причини з дому не може цього зробити, ви можете прийти до приймальної комісії будь-якого вищого навчального закладу, і вам допоможуть це зробити», – зазначила Гриневич.

Прийом документів для вступників, які хочуть навчатися на бакалавраті, триватиме з 12 до 26 липня. Списки рекомендованих до вступу за результатами співбесід і за квотами оприлюднять 24 липня, а за результатами ЗНО – 1 серпня.

Абітурієнти, які хочуть вступати на магістратуру, зможуть подавати заявки з 17 липня до 24 липня.

Повну версію інтерв’ю міністра освіти про новації вступної кампанії і те, чому новий закон про освіту стосуватиметься не лише учнів, студентів і їхніх батьків, дивіться о 15:40 на сайті Радіо Свобода.