Україна стоїть на шляху докорінних перетворень в освіті – Порошенко

Україна стоїть на початку докорінних перетворень у вітчизняній освіті, заявив у вітанні з нагоди Дня працівника освіти президент Петро Порошенко.

«Попри російську військову агресію наша держава демонструє потужне прагнення до реформування усіх сфер життя. І цей світлий жовтневий день ознаменовано історичною подією – ми стоїмо у витоків докорінних перетворень у вітчизняній освіті, накреслених новим Законом України «Про освіту» та концепцією «Нова українська школа», – заявив президент.

Він також зазначив, що «рушійною силою ефективних новацій» в сфері освіти є українські вчителі.

«Саме ваші таланти і наполегливість, тепло сердець та бездоганне виконання місії з виховання молодих поколінь – ключ до обраного нами європейського майбутнього», – додав Порошенко у вітанні з нагоди свята.

День працівників освіти в Україні відзначається щороку в першу неділю жовтня.

Цьогоріч напередодні свята президент Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, українська.

Новий закон, а саме його розділ про мову освіти – державну, – викликав критику влади і правих екстремістів в Угорщині. Влада Закарпатської області, де найчисельнішою національною меншиною є угорці, закликала Порошенка ветувати закон. Із критикою закону також виступили Румунія, Польща і Росія.

Влада України відкинула звинувачення у витісненні мов меншин з освітнього процесу. У МОН заявили, що перехід школярів із рідної мови навчання на українську буде не одномоментним, а поступовим.

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