Україна стоїть на шляху докорінних перетворень в освіті – Порошенко

Україна стоїть на початку докорінних перетворень у вітчизняній освіті, заявив у вітанні з нагоди Дня працівника освіти президент Петро Порошенко.
«Попри російську військову агресію наша держава демонструє потужне прагнення до реформування усіх сфер життя. І цей світлий жовтневий день ознаменовано історичною подією – ми стоїмо у витоків докорінних перетворень у вітчизняній освіті, накреслених новим Законом України «Про освіту» та концепцією «Нова українська школа», – заявив президент.
Він також зазначив, що «рушійною силою ефективних новацій» в сфері освіти є українські вчителі.
«Саме ваші таланти і наполегливість, тепло сердець та бездоганне виконання місії з виховання молодих поколінь – ключ до обраного нами європейського майбутнього», – додав Порошенко у вітанні з нагоди свята.
День працівників освіти в Україні відзначається щороку в першу неділю жовтня.
Цьогоріч напередодні свята президент Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, українська.
Новий закон, а саме його розділ про мову освіти – державну, – викликав критику влади і правих екстремістів в Угорщині. Влада Закарпатської області, де найчисельнішою національною меншиною є угорці, закликала Порошенка ветувати закон. Із критикою закону також виступили Румунія, Польща і Росія.
Влада України відкинула звинувачення у витісненні мов меншин з освітнього процесу. У МОН заявили, що перехід школярів із рідної мови навчання на українську буде не одномоментним, а поступовим.
НА ТЕМУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:
Порошенко: мовна стаття закону «Про освіту» відповідає європейським практикам
Мовні претензії сусідів: Україна пояснила Румунії освітній закон
Чи винна Україна, що закарпатські угорці погано знають українську мову?
Закон «Про освіту», мова та європейські сусіди. Не вистачає довіри
Коли українська мова стане державною не лише за статусом, а й за функцією?
Порошенко: в Україні не забороняється вивчення мови нацменшин, але кожна дитина має знати українську
«Ми живемо в Україні і кожен має знати українську мову» – директор школи на Луганщині
«Якою мовою будемо проводити навчання, такою і буде держава» – директор київської школи
Українська мова як економічний чинник
Тест на державність для політиків. Битва за українську мову
Нація і мова. Українське для них чуже, їхня замаскована альтернатива – російський націоналізм
Українська мова в окупованому Криму: «ритуальне» знищення
Закон про українську мову треба ухвалити невідкладно
«Це щеплення від Росії»: юристи про мовні квоти на телебаченні України
75 відсотків українською. Мовні квоти є ефективними – Зураб Аласанія
Мовний супермен Святослав Літинський: мовний кордон сильніший від військового
Порошенко підписав закон про мовні квоти на телебаченні
Квоти: 75% української в ефірі та «Діамантова рука» з субтитрами
Верховна Рада затвердила обов’язкові 75% української мови на телебаченні
Про мовну психотравму і українське ґетто. Українська журналістка заступилася за Олега Скрипку
Київ може показати приклад, як подолати наслідки мовної окупації України
Financial Times: кількість російськомовних в Україні суттєво зменшилася
Кількість виборців проросійських партій в Україні стрімко зменшується – експерт
Кореянка вивчила українську. Її дивують російськомовні чиновники України
Підводні камені постанови Кабміну про вільне володіння державною мовою
Міжнародне угруповання із захисту російськомовних під контролем Кремля
Українська мова і Порошенко. Досвід Фінляндії та Ізраїлю для України
Закон про мову – шанс для дітей із російськомовних родин знати українську
Війна проти України. Вбивство бібліотеки і українська мова
Путін розпочав війну проти України із мовної агресії
FACEBOOK КОМЕНТАРІ