Чернівецький педагог, який 50 років навчає фізиці, став кращим учителем України

71-річний вчитель Чернівецького ліцею №1 Пауль Пшенічка переміг в українському етапі конкурсу Global Teacher Prize Ukraine і став кращим учителем України. Тепер він має шанс стати кращим у світі, отримавши міжнародну премію Global Teacher Prize, яку в 2014 році заснував арабський мільярдер Санні Варкі.

Його уроки не хочеться прогулювати, а наука перетворюється на суцільне цікаве дослідження. Чернівецький учитель Пауль Пшенічка майже півстоліття викладає школярам фізику.

Фізика має таку особливість, що там можна досліди показувати, а досліди завжди привертають увагу. Завжди даю можливість учням себе проявити

«Фізика має таку особливість, що там можна досліди показувати, а досліди завжди привертають увагу. Якщо вони нескладні, учні самі намагаються їх повторити. Я намагаюсь дуже цікаво розповідати і завжди даю можливість учням себе проявити», – розповідає педагог.

Пауль Пшенічка починає лекції зі звичайних запитань, дає учням можливість робити досліди і самостійно описувати їх у наукових роботах, розповідають ліцеїсти.

Ще поки нічого не підривала, хіба що трохи кухню затопила

Учениця ліцею Влада Данилюк поділилась враженнями після проведеного досліду: «Ще поки нічого не підривала, хіба що трохи кухню затопила. Робили дослід у минулому році з гідростатичного тиску. Там води потрібно було набрати. Я трохи розлила. Але дослід вдався, я отримала оцінку, задоволена, було цікаво».

Найбільш зацікавлені в фізиці ліцеїсти мають змогу робити ґрунтовніші дослідження і захищати свої праці на міжнародних конференціях, каже Пауль Пшенічка.

«Наприклад, цього року ми їздили у Штутгард, 5 наших чернівецьких учнів завоювали шість медалей, а наша команда українська загалом – 10 учнів – 9 медалей», – каже Пшенічка.

Завдяки новаторському й творчому підходу Пшенічки десятки його учнів стали іменитими науковцями, працюють в Україні і за кордоном. Не зупиняється на досягнутому і сам педагог – Пшенічка переміг в українському етапі конкурсу Global Teacher Prize Ukraine. Став кращим учителем України. Вболівали за Пауля Францовича усім ліцеєм.

«Ми голосували за Пауля Францовича, я і моя родина. Думаю, в нього була надзвичайна підтримка», – каже Ельвіра, учениця фізика.

Кращий педагог України зізнається, що таким визнанням задоволений. А сам конкурс, вважає, підіймає престиж учительської професії.

«Є такий принцип, що ви повинні рухатись, робити. Навіть, якщо сумніваєтесь, що щось вийде, ви повинні зробити перший крок. Навіть помилка вас також чомусь навчить», – радить колегам кращий учитель України.