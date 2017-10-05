Росію не можна заганяти у глухий кут, треба дати щілину для виходу геть – Шидлюх

Донбас – окупований, Росія – агресор. Два головних пункти нових законопроектів президента України, поданих до Верховної Ради. Чому їх не підтримують усі депутати? Як може змінитися стратегія України щодо повернення Донбасу? Які можливості відкриє Україні новий закон? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили полковник, заступник начальника управління Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ Віктор Шидлюх та народний депутат від фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв.

– Як ви ставитесь до вищезгаданих законопроектів?

Віктор Шидлюх: Я не знайшов підводних каменів у тексті законопроекту, який читав на сайті Верховної Ради України. Де-факто, Збройні сили вже давно почали здійснювати відсіч збройній агресії, відповідно до Статті 4 Закону України про Збройні сили України.

Нових утворень закон не передбачає. Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ, який саме спеціалізується на веденні операцій, і так виконує свої обов’язки. Зараз ці дії закон прописує де-юре.

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– Ви сказали, що в законі немає підводних каменів. А депутат від фракції «Самопоміч» Олена Сотник, яка зараз активно блокує трибуни Верховної Ради, в ефірі програми «Ваша Свобода» висловила такі зауваження до цього законопроекту: «Якщо ми все залишаємо у такому вигляді, як воно є, без дат окупації, це означатиме, що датою окупації ми визнаємо дату підписання закону. Тобто всі три попередніх роки в Україні нічого не відбувалося».

Окупація почалася з Криму, саме туди спочатку зайшла Російська Федерація. Тому дату окупації в законі, який стосується частин Донецької та Луганської областей, потрібно прописувати кримську

​Віктор Шидлюх: Це маніпуляція. Окупація почалася з Криму, саме туди спочатку зайшла Російська Федерація. У нас є постанова Верховної Ради, яка визнає звернення до ООН, що Росія – країна-агресор, а територія Криму – окупована територія. Тому дату окупації в законі, який стосується частин Донецької та Луганської областей, потрібно прописувати кримську.

– Але жодна не прописана. Автоматично виходить, якщо закон прийнято сьогодні, гіпотетично, то день окупації ОРДЛО Росією рахується теж сьогодні.

Віктор Шидлюх: Сам факт прийняття не говорить про якусь дату визнання окупації. Об'єктивно юридичний термін дати визнання в цьому проекті закону відсутній.

– Вже за четвертий рік війни на території ОРДЛО відбулося стільки всього, за що Росія як окупант повинна нести відповідальність. Виходить, що Україна ніяких претензій по цьому питанню не висуває?

Віктор Шидлюх: Окупація України почалася з Автономної Республіки Крим. Наша країна зазнала окупації з 2014 року. Чому ми зараз хочемо обмежитися окупацією Сходу?

– Олена Сотник озвучила ще одне зауваження щодо закону в ефірі Ваша Свобода:

«Тут легалізують Мінські угоди, які не проходили жодної ратифікації, які за своєю суттю не є міжнародним договором і не є загальнообов'язковими. Їх визнання – фактична втрата суверенітету України».

– Наскільки я знаю, зараз згадка про Мінські угоди виключена з законопроекту, але є згадка про резолюцію Радбезу ООН, в якій йдеться про Мінські домовленості. Тобто Мінські домовленості вводяться до правового поля України.

Віктор Шидлюх: Мені невідомо, щоб у Мінських угодах були положення, які не визнають українською територією саму окуповану територію окремих районів Луганської та Донецької областей. Наскільки я знаю, там написано, що це території України.

– Вікторе, що зміниться з ухваленням цього законопроекту? Росія вперше офіційно визнана агресором щодо Донбасу. Території ОРДЛО законодавчо визнані окупованими територіями. Для чого це потрібно?

Агресор є агресор. Один раз він окупував територію, факт агресії Росії вже визнано

​Віктор Шидлюх: Я не зовсім розумію, чому ми виділяємо якусь частину території України від інших. Агресор є агресор. Один раз він окупував територію, факт агресії Росії вже визнано. Тому я не погоджуюся з цим штучним поділом. Я погоджуюся лише з тим, всі воєнні дії, які відбувалися на території України, зараз прописується в законі.

– Зараз Єгор Соболєв перебуває в Раді. Єгоре, розкажіть, що там відбувається?

Єгор Соболєв: Ми змушені вдатися до фізичного перешкоджання голосуванню. Внесені президентом ідеї узаконити спробу назвати окупацію Донбасу Росією особливостями українського самоврядування, спробу амністувати всю агентуру Путіна, які вбивають наших солдатів та мирних жителів, і спробу відновити торгівлю з окупованими територіями, яку на весні нам вдалося зупинити.

Ці голосування нанесуть непоправної шкоди українському суверенітету, оскільки агресор зможе посилатися вже на наші закони, щоб далі утверджувати свою політику нищення України зсередини

Ми вважаємо, що ці голосування нанесуть непоправної шкоди українському суверенітету, оскільки агресор зможе посилатися вже на наші закони, щоб далі утверджувати свою політику нищення України зсередини. Тому ми були змушені вдатися до блокування президії Верховної Ради, звідки ведеться управління голосуваннями.

– Єгоре, скажіть конкретно, що у законопроекті вам не подобається? Ви кажете, що буде відновлено торгівлю з ОРДЛО, але ж це вже після реінтеграції Донбасу?

Єгор Соболєв: Ні, торгівлю хочуть відновити вже зараз за законопроектом, який подано Петром Порошенком. Оперативний штаб, тобто генерали матимуть право приймати рішення про переміщення товарів через лінію зіткнення. Добровольці разом з нами домагалися рішення Ради нацбезпеки, і сьогодні таке переміщення є нелегітимним. Президент у законі пропонує це відновити.

– Що стосується Мінських домовленостей, ви сказали, що легалізується так звана народна міліція, амністія, але ж цього у законі немає?

Єгор Соболєв: У законі, який запропонував президент, йдеться про посилання на всі Мінські угоди, включно з пунктом про так звану народну міліцію, про амністію, про яку мріє Путін, бо йому важливо зберегти свою агентуру, та про інші кроки, які ми вважаємо ударом по національній безпеці України.

Достатньо однієї згадки в українському законодавстві й Путін буде казати, що це рішення України, вона його підтримала, тож треба домагатися виконання цього рішення

Достатньо однієї згадки, одного посилання в українському законодавстві й Путін, в тому числі в Раді безпеки ООН на інших дипломатичних фронтах буде казати, що це рішення України, вона його підтримала, тож треба домагатися виконання цього рішення.

Віктор Шидлюх: Я хотів би запропонувати людям не слухати вільне трактування закону навіть депутатами, а самим прочитати зміст. Я читав текст законопроекту, але не бачив там ні про народну міліцію, ні про інше. Ця спекуляція на генералах, на власних збройних силах, їхня штучна демонізація, спростовується однією елементарною річчю.

Генеральний штаб у своїх зауваженнях до змісту законопроекту написав не покладати функції дозволу торгівлі або будь-яких дій з перетином кордону

Генеральний штаб у своїх зауваженнях до змісту законопроекту написав не покладати функції дозволу торгівлі або будь-яких дій з перетином кордону на Об'єднаний оперативний штаб. Вони виконують відсіч збройної агресії.

– Частково цей законопроект, якщо він стане законом, орієнтований у тому числі й на міжнародну арену. Він стане аргументом у дипломатичних переговорах, що Росія агресор, а території ОРДЛО – окуповані. Проте там є посилання на рішення Радбезу ООН, в якому згадуються Мінські угоди. Не виключено, що Росія на міжнародній арені може цим маніпулювати.

Ми давно визнаємо Мінські угоди. Це єдиний спосіб стримувати російську агресію, альтернативи не запропонували

​Віктор Шидлюх: Ми давно визнаємо Мінські угоди. Це єдиний спосіб стримувати російську агресію, альтернативи не запропонували.

В тексті законопроекту написано, що Україна визнає певні домовленості, в тому числі й резолюцію ООН, але ми виконуємо ці домовленості.

Слухачка, Луганщина: Перед ким Україна, жертва агресії, виконує Мінські домовленості? Що означає, немає альтернативи? Чому Росія не відповідає за порушення міжнародного права і за порушення статуту ООН зокрема?

Унас є така річ, яку ми та ООН не можемо подолати – право вето Російської Федерації

​Віктор Шидлюх: Згадаймо, що Україна і наш президент виступали в ООН, які закликали до введення миротворців. Міністерством закордонних справ готується низка подань щодо притягнення Росії до відповідальності. Але у нас є така річ, яку ми та ООН не можемо подолати – право вето Російської Федерації. Тому зараз принаймні працює перемир’я, яке досягли за допомогою Мінська. Потрібно використати максимально всі міжнародні правові можливості, щоб змусити Росію піти звідти.

– Про які можливості ви говорите: введення миротворчої місії, надання Україні летального озброєння, подальші дії санкцій і Росія йде з Донбасу, – така стратегія в України?

Віктор Шидлюх: Зараз керівництво нашої держави просить ООН виділити миротворців не з-поміж Російської Федерації, а з-поміж незалежних країн. Щоб вони стали між Україною і Росією на кордоні. Тоді перекриються шляхи постачання.

Щоб припинились постачання зброї, найманців, регулярних російських військ, які постійно туди надходять.

– І все ж таки яким буде алгоритм? Ви сказали, що потрібно досягти, аби вивели російські війська, найманців і техніку. Яким чином, як це спрацює?

Найуспішніші вирішення конфліктів були тоді, коли не ставали на лінії зіткнення, там де Росія хоче розташувати місію, а на лінію – причину виникнення всіх негараздів, – на кордоні

​Віктор Шидлюх: У світі вже давно відпрацьовані декілька механізмів миротворчої місії. Є засоби вирішення конфлікту без величезних жертв. Наприклад, санкції – один з таких засобів. Найуспішніші вирішення конфліктів були тоді, коли не ставали на лінії зіткнення, там де Росія хоче розташувати місію, а на лінію – причину виникнення всіх негараздів, – на кордоні.

Слухач, Краматорськ: Я не розумію цих Мінських домовленостей. Вони не виконуються. Росія не виконує одну частину, тому що «їхніх військ там нема», Україна не виконуватиме політичну частину, тому що вона антиукраїнська. Навіщо взагалі потрібні ці домовленості?

Якщо зараз загнати Російську Федерацію у глухий кут, вона буде брикатися. Треба надати вузеньку щілину у правильний напрямок – забратися геть

​Віктор Шидлюх: Вони виконуються. Якщо порівняти відкриту війну з наступальними й оборонними боями, та кількома обстрілами зараз. Мінські домовленості дали нам можливість з непідготовлених батальйонів зробити бригади. Також ми повинні зважати на світ і як він на це реагує. Якщо зараз загнати Російську Федерацію у глухий кут, вона буде брикатися. Треба надати вузеньку щілину у правильний напрямок – забратися геть. І не тільки з Донбасу, але й з Криму.

– Які важелі у військовому плані дає ЗСУ цей законопроект, у випадку загострення ситуації або якщо Україна наважиться на військову операцію стосовно ОРДЛО?

Віктор Шидлюх: Він збільшує повноваження, оскільки де-юре зараз керівництвом усіх процесів, які відбуваються на Сході, буде займатися Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ.

– Тобто все стане більш керовано?

Віктор Шидлюх: Ми й так фактично здійснюємо відсіч агресії, а зараз узаконюють підпорядкування Об'єднаному оперативну штабу і військово-цивільних адміністрацій, що військові є першими в питаннях відсічі збройної агресії. А також керує іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)