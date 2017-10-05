Рада внесла до порядку денного законопроекти про Донбас і пішла на перерву

Верховна Рада внесла до порядку денного президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу та про особливий статус окремих районів Донецької і Луганської областей. За відповідне рішення проголосували 232 народних депутати.

Наразі, до 12:30, як оголосив спікер Андрій Парубій, у парламенті оголошено перерву.

Крім того, до порядку денного внесли альтернативні законопроекти депутатів від «Самопомочі» (№7163-1) і законопроект позафракційних депутатів №7163-2.

Раніше сьогодні Комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони підтримав президентський законопроект про особливості політики із забезпечення суверенітету на Донбасі (№7163), але доручив підготувати поправки до нього. Також для розгляду комітетом було запропоновано і ще один президентський проект закону №7164 щодо створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей. Втім, сьогодні комітет запропонував відправити цей законопроект на доопрацювання. Водночас комітет відхилив альтернативний законопроект, поданий групою народних депутатів (№7163-1).

Законопроектом про реінтеграцію Донбасу (№7163), серед іншого, передбачається юридичне визнання Росії агресором, а окремих районів Донецкої і Луганської областей – окупованими. Законопроект №7164 передбачає продовження на рік терміну дії закону про особливий статус окремих районів Донбасу.