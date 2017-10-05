У Раді через заблокування трибуни оголошено перерву після обговорення законопроектів щодо Донбасу

Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерву у засіданні парламенту після того, як президію було заблоковано народними депутатами в перебігу обговорення законопроектів щодо Донбасу.

Це сталося незабаром після того, як секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов представив у парламенті президентський законопроект №7163 про особливості політики із забезпечення суверенітету на Донбасі.

Після обіду народні обранці мали розглянути законопроекти щодо державної політики і забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях, зокрема президентський і два депутатських – альтернативних, від депутатів з «Самопомочі» та ВО «Свобода». Раніше сьогодні безпековий комітет рекомендував Раді підтримати законопроекти щодо Донбасу №7164 (щодо створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей) в цілому, а №7163 – в першому читанні з поправкою.

Законопроектом про реінтеграцію Донбасу (№ 7163), серед іншого, передбачається юридичне визнання Росії агресором, а окремих районів Донецкої і Луганської областей – окупованими. Законопроект № 7164 передбачає продовження терміну дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування окремих районів Донбасу на рік після набуття ним чинності.