Нинішній законопроект президента по Донбасу – подарунок Путіну – Олена Сотник

Верховна Рада 5 жовтня мала б розглянути законопроект президента про реінтеграцію Донбасу. Документ, серед іншого, юридично визнає Росію агресором, а окремі райони Донецької і Луганської областей – окупованими. Його президент Петро Порошенко визначив як «невідкладний». Крім того, до порядку денного внесли альтернативні законопроекти депутатів від «Самопомочі» і проект закону позафракційних депутатів. Що змінить президентський документ про деокупацію Донбасу, обговорювали в ефірі Радіо Свобода народні депутати Володимир Ар’єв («БПП») і Олена Сотник («Самопоміч») у програмі «Ваша Свобода».