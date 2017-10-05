Законопроект про реінтеграцію Донбасу: бійка в Раді та шини під парламентом

Верховна Рада не змогла провести голосування за дискусійний законопроект (№7163) про реінтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу. Цей документ викликав жваві дискусії на профільному комітеті. А під час розгляду документа в парламенті депутати навіть блокували трибуну й намагались отримати доступ до мікрофонів спікера Андрія Парубія та його заступників. «Гаряче» було й під парламентськими стінами. Представники кількох правих організацій влаштувати мітинг та підпалили шини біля Верховної Ради на знак незгоди з президентськими законопроектами щодо Донбасу.

Законопроект про державну політику щодо окупованих частин Донецької та Луганської областей депутати та експерти подекуди називали «таємничим» – команда президента місяцями зволікала та не оприлюднювала відповідного тексту.

Заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, зрештою, пояснив – чекали рішення міжнародної спільноти щодо митротворчої місії на сході України.

Текст документа про реінтеграцію з’явився 4 жовтня по обіді, і вже вранці 5 жовтня члени комітету з питань національної безпеки і оборони зібрались обговорити, чи давати йому «зелене світло».

Дискусії на комітеті

Секретар комітету Іван Вінник (БПП) перелічив сильні, на його думку, сторони цього президентського законопроекту. Зокрема, Росія визнається агресором, а підконтрольні зараз бойовикам території Донбасу – окупованими. Москва ж фінансово та військово підтримує місцеві формування, йдеться в документі.

Всі законодавчі акти, видані за час окупації на частині Донбасу, визнаються недійсними. І Україна не несе відповідальності за дії Росії, країни-агресора на цих територіях. У законопроекті також чітко зазначені межі територій, на які тимчасово не розповсюджується українська влада.

Найбільш дискусійною є стаття законопроекту, що посилається на Мінські домовленості, каже Вінник.

«Я вважаю, що Мінський меморандум згаданий у цій статті не зовсім коректно з точки зору юриспруденції і права України. Тому, я вважаю, варто послатись на резолюцію Радбезу ООН, яка, фактично, тлумачить цю ситуацію. Для того, щоби у нас не виникало ніяких криків про зраду», – сказав Вінник.

Натомість, віце-спікер Оксана Сироїд («Самопоміч») вважає поданий нею альтернативний законопроект значно вдалішим. Він, зокрема, визначає точні дати, коли почалась окупація українських територій і при цьому не розділяє питання Криму та Донбасу.

«Є чіткі юридичні наслідки, встановлені у зв’язку з окупацією: обмеження діяльності органів державної влади, заборона виборів і референдумів, і також обмеження торгівлі з окупованими територіями», – каже Сироїд.

Не підтримала жодну з версій позафракційний депутат Надія Савченко. За її словами, якщо Україна хоче «єдину і неподільну державу – не треба мститись до скону» тим, хто зараз виступив проти української армії на Донбасі.

«Колись було таке поняття в часи Радянського Союзу як «вороги народу». Тоді ворогами народу були УПА. Ви зараз робите ту саму помилку історичну, як би ви не ставилися до тих, хто зараз воює на Донбасі?» – сказала Савченко.

У відповідь на це її колега по комітету Юрій Береза («Народний фронт») обурився.

«Що ви мелете? Що ви тут «пропагандуєте»? Ви захищаєте людей, які вбивають на Донбасі?» – сказав Береза.

Зрештою, після дискусій та обговорень комітет підтримав саме президентський варіант законопроекту про реінтеграцію Донбасу.

Блокування трибуни і сутички

Таким чином, вже парламент мав вирішувати, ухвалити у першому читанні документ, чи ні. Висловився на його підтримку секретар РНБО Олександр Турчинов.

«Він має стратегічне значення для нашої країни і створює правові засади для відновлення територіальної цілісності України», – сказав Турчинов.

Деякі депутати, зокрема, від «Самопомочі», почали обурюватись і гучно критикувати президентський законопроект. Зокрема, через згадку в ньому Мінських переговорів.

Депутати заблокували президію, де в той час головувала віце-спікер Ірина Геращенко.

«Я в Мінську бойовиків не боюсь, вас я тим паче не боюсь! Сіли всі на місце!» – вигукнула Геращенко.

Олександр Турчинов вирішив щось сказати народним депутатам, проте досить швидко до нього підбігла Надія Савченко і зламала мікрофон.

Інша ж група парламентарів, зокрема, від БПП, навпаки, захищали трибуну від блокувальників. Вони апелювали до того, що якщо законопроекти якомога швидше не ухвалити, це може послабити санкції проти Росії.

Проте обговорення в парламенті перетворилось, за словами самих же депутатів, на «цілковитий хаос».

Дискусія швидко переросла в сутички. Обурені парламентарі почали блокувати трибуну і влаштували штурханину. Спікер Андрій Парубій був змушений оголосити перерву і скликати голів фракцій на нараду.

У цей час депутати, які залишились у парламентській залі, обурювались через те, що мали надто мало часу, аби ознайомитись із текстом документів. І що на профільному комітеті голова Сергій Пашинський давав на обговорення дуже мало часу, немов прагнучи якомога швидше перейти до голосування.

Законопроект намагаються протиснути «через коліно», поспіхом зареєструвавши, прокоментував Радіо Свобода депутат Сергій Власенко («Батьківщина»):

«Я не знаю жодного парламенту світу, навіть під час війни, щоб відбувалось отаке нехтування парламентськими процедурами», – сказав Власенко.

Артур Герасимов, голова фракції БПП, обурювався: провладна коаліція ще на початку обговорення оголосила, що з законопроекту вилучать дискусійну згадку про Мінський протокол. Тож блокувальники свідомо «гальмують визнання Росії агресором».

Утім, апелював Єгор Соболєв, президентський законопроект містить значно більше недоліків, не прописані дати початку окупації, не заборонено торгувати з окупованими територіями, і не згадано про Крим.

«Це є частиною плану Путіна, щоби Україна забрала собі Донбас, і не згадувала про Крим», – додав Соболєв.

Зрештою, Андрій Парубій повернувся з наради і заявив, що розгляд питання продовжиться в інший день. Спікер закрив вечірнє засідання близько 18:10.

«Я хочу ще раз наголосити, колеги: закон про визнання Росії агресором буде ухвалений у цьому залі. Я впевнений, що усіма буде підтриманий», – сказав Парубій.

Після цього до Верховної Ради прибув президент Петро Порошенко на засідання фракції БПП.

Тим часом, під стінами Верховної Ради упродовж всього дня збирались представники «Національного корпусу» та ВО «Свобода». Вони називали подані президентом законопроекти «зрадницькими» й такими, що «зраджують українські інтереси». Вони палили шини й використовували димові шашки, їх оточили кілька сотень правоохоронців.

Парламент так і не перейшов до розгляду ще одного президентського документа (№7164), який дозволяє упродовж наступного року застосувати армію та вести антитерористичну операцію на сході України.