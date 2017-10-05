Турчинов: блокування законопроектів про Донбас влаштувала «російська агентура» в парламенті

Голова Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав «російською агентурою» групу народних депутатів, передусім із фракції «Самопоміч», які заблокували парламентську трибуну і зірвали розгляд законопроектів стосовно окупованої частини Донбасу.

Як сказав він на прес-конференції 5 жовтня, через це блокування «без будь-яких підстав, без будь-якої аргументації» було зірване парламентське засідання, і Верховна Рада не змогла схвалити закон, що визначає Росію державою-агресором.

Коментуючи претензії цих депутатів до згадки в тексті головного законопроекту про три пакети мінських домовленостей, Турчинов звернув увагу, що вони не були предметом документа і мали на меті тільки наголосити на пріоритетності виконання безпекових пунктів усіх трьох домовленостей у відповідь на спекуляції Росії і її вимоги до України виконати політичні пункти домовленостей без виконання безпекового компоненту, яке зриває сама Росія і підконтрольні їй сепаратисти.

Як сказав секретар РНБО, «мінський» формат – це єдиний політико-дипломатичний формат протидії російській агресії невійськовим шляхом», що визнаний усім світом. Він нагадав, що саме до цього формату прив’язані всі санкції щодо Росії – ЄС, США, інших країн. За його словами, припинення існування «мінського» формату автоматично припинить ці санкції проти Росії.

Тому, сказав він, ті, хто хоче торпедувати мінські угоди, «фактично виконує завдання Росії щодо припинення санкцій», і тому «немає виправдання» цій «свідомій провокації», як він назвав дії низки депутатів.

Турчинов нагадав, що в результаті компромісу було узгоджено взагалі зняти з тексту законопроекту згадки про мінські домовленості, щоб ухвалити документ у першому читанні і продовжити роботу над ним, тому відмову голосувати за цей законопроект «нічим не можна виправдати».

При цьому він додав, що Верховна Рада має повернутися до розгляду цього законопроекту на наступних засіданнях.

Раніше 5 жовтня засідання Верховної Ради було закрите, коли вона через блокування трибуни групою депутатів не змогла розглянути кілька законопроектів щодо Донбасу, і президентських, і альтернативних до них, які перебувають на розгляді. Деякі депутати висловлювали претензії до президентських.

Зокрема, після розгляду в комітетах президент погодився на зміну в законопроекті про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей (№ 7164), який передбачає, що замість дотеперішнього трирічного терміну чинності особливостей місцевого самоврядування на окупованій частині Донбасу, який завершується 18 жовтня, хоча фактично так і не почав діяти, ці особливості мають бути запроваджені на рік після набуття нинішнім законом чинності: зміна уточнює, що це набуття чинності може настати тільки після виконання низки умов, серед яких виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків та найманців із території України.

А в законопроекті про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях найбільше застережень викликала згадка в законодавчому тексті про необхідність першочергового виконання безпекових вимог усіх трьох мінських домовленостей, які наразі перебувають формально поза правовим полем України, хоча й фактично обов’язкові до виконання. Дехто побоювався, що така згадка надасть мінським угодам силу закону – хоча й без такого визнання Україна зобов’язалася виконати їх.

Цей закон має «створити нову правову основу для вирішення завдання відсічі ворожій агресії на Донбасі, а у перспективі – для відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного кордону», мовиться в пояснювальній записці до нього. Законопроект визначає правовий режим окремих районів Донецької та Луганської областей як тимчасово окупованої території України, мету і засоби державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях, особливості реалізації й захисту прав громадян України, які проживають на цих територіях, а також порядок керівництва заходами забезпечення національної безпеки і оборони на територіях Донецької та Луганської областей.

Законопроект, зокрема, пропонує визнати в Донецькій та Луганській областях тимчасово окупованими територіями ті, де Збройні сили Росії і окупаційна адміністрація Росії встановили і здійснюють окупаційну владу і загальний контроль Москви. В документі наголошено, що ця окупація нелегітимна і не створює для Росії ніяких територіальних прав, діяльність Збройних сил та інших військових формувань Росії та окупаційної адміністрації Москви, яка суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, незаконна, а будь-який виданий у зв’язку з такою діяльністю акт недійсний і не створює правових наслідків.

Метою закону визначено звільнення цих територій і відновлення конституційного ладу на них, захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, які постраждали внаслідок російської агресії, зміцнення незалежності, державності, забезпечення єдності і територіальної цілісності української держави.

«Держава Україна не несе відповідальності за протиправні дії Російської Федерації як держави-агресора, її Збройних сил, інших військових формувань та окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», – наголошено в документі.

Дії України в регіоні визначаються як стримування і відсіч російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях на підставі статті 51 Статуту ООН, яка визначає право держав на самооборону.

Законопроект у його первісній версії також передбачав забезпечити пріоритетність виконання безпекових положень усіх трьох головних мінських домовленостей – Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 9 вересня 2014 року і Мінського комплексу заходів від 12 лютого 2015 року – з метою створити необхідні умови для політичного врегулювання відповідно до норм і принципів міжнародного права і законодавства України.

Цей законопроект стосується тільки окупованої частини Донбасу, але в ньому наголошено: «Цей Закон діє без шкоди для невіддільного суверенного права України на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та заходів, спрямованих на повне відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаному кордоні».

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