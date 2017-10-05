Комітет Ради з безпеки підтримав 1 президентський законопроект щодо Донбасу, але з правками, інший – на доопрацювання

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони підтримав у четвер президентський законопроект про особливості політики із забезпечення суверенітету на Донбасі (№7163), але доручив підготувати поправки до нього. Відповідне рішення оголосив голова комітету Сергій Пашинський.

Перед голосуванням серед депутатів виникла пропозиція вилучити зі статті 7-ї законопроекту формулювання про «Мінські угоди» та замінити його словами про резолюцію Ради безпеки ООН, у якій вона підтримала Мінські домовленості.

Пашинський поставив на голосування проект закону з дорученням секретаріату комітету до другого читання створити робочу групу, яка має доопрацювати документ і внести поправки до вказаної статті.

Також для розгляду комітетом було запропоновано і ще один президентський проект закону №7164 щодо створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей. Втім, сьогодні комітет запропонував відправити цей законопроект на доопрацювання.

Водночас комітет відхилив альтернативний законопроект, поданий групою народних депутатів (№7163-1).

4 жовтня президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. У законопроекті, серед іншого, пропонується визначити правовий режим територій окремих районів Донбасу, де не діють українські органи влади. Раді пропонувався і ще один президентський законопроект щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, і альтернативний до президентського (№7163-1) – від групи народних депутатів, зокрема з фракції «Самопоміч» і віце-спікера Оксани Сироїд.