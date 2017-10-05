Безпековий комітет Ради без кворуму почав засідання з розгляду законопроектів щодо Донбасу

У четвер Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони розпочав без кворуму розгляд президентських законопроектів щодо державної політики стосовно Донбасу, які подані як невідкладні, а також альтернативного проекту закону групи народних депутатів.

Голова комітету Сергій Пашинський на його початку заявив, що не вистачає кворуму, оскільки відсутній однин член комітету. Проте Пашинський запропонував розпочати представлення поданих законопроектів щодо Донбасу.

Так, комітет має розглянути президентський законопроект №7163 про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях, який представляє секретар комітету від БПП Іван Вінник.

Також депутати мають розглянути альтернативний законопроект №7163-1 від групи народних депутатів, який представлятиме заступник голови парламенту від фракції «Самопоміч» Оксана Сироїд.

Крім того, комітет розгляне ще один президентський проект закону №7164 про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Водночас завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко через соцмережі повідомив, що президент Петро Порошенко прийшов вранці на засідання фракції БПП і «переконував проголосувати за законопроекти по Донбасу».

Раніше цього тижня голова парламентського комітету в закордонних справах Ганна Гопко заявила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу може бути розглянутий в Раді 5 жовтня.