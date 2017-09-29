(Друкуємо мовою оригіналу)

Наткнулся сегодня в ФБ на дискуссию по одной животрепещущей теме. Плотницкий выступил с заявлением о необходимости полной «инвентаризации» пустующего жилья и высказал мысль о возможном «подселении» туда нуждающихся.

Эта статья легла в основу дискуссии. Участвовали в ней, конечно, переселенцы, и история представала перед ними единственно насущным срезом. Конечно же, «ЛНР» хочет «отжать» их квартиры. При этом, например, некоторые недоумевали, как удалость точно посчитать, сколько квартир пустует. Ведь многие переселенцы платят коммунальные, хотя и не живут в Луганске.

Вопрос, достойный сетевого человека, который не подозревает, что в 2017 году можно нанять 20 сотрудников, которые за зарплату в три тысячи рублей будут каждый месяц обходить все квартиры города и убеждаться, что там, внутри, как и прежде, никого нет (или есть).

«Отжатие» квартир висит как самый страшный кошмар над людьми, которые в Луганске не живут уже три года, никогда сюда не вернутся и знают, что их квартиры подешевели на рынке, по сравнению с 2013 годом, в десять раз

«Отжатие» квартир висит как самый страшный кошмар над людьми, которые в Луганске не живут уже три года, никогда сюда не вернутся и знают, что их квартиры подешевели на рынке, по сравнению с 2013 годом, в десять раз. Я бы не спешил корить их за нелогичность. Насколько реально то, о чем они беспокоятся? Ничего невозможного в мире нет, конечно. Но каков смысл такого поступка в «республике», которая чуть ли не в августе 2014 года объявила, что для нее первично правило священной и неприкосновенной частной собственности? И сдувает пылинки с «арендованной земли» за железными заборами, на которой уже 15 лет ничего не строили, но зато по заборам не попал ни один осколок?

Начнем с фактов.

Ни разу за три года я вообще не видел, чтобы в пустую квартиру просто заселили новых людей. Все, кто не здешний, снимают – знаю у кого и за сколько. И «ополченцы» в том числе (в вышеназванной дискуссии говорилось о каких-то «ополченцах», которых «просто вселили»). И те, у кого разбомбило жилье в области, тоже снимают квартиры за свои деньги. Либо живут в общаге, «выделенной» для этих целей.

Я не исключаю, что идет колоссальный поток «писем трудящихся» в «органы власти» «ЛНР» с доносами и просьбами о «выделении жилья»

Я не исключаю, что идет колоссальный поток «писем трудящихся» в «органы власти» «ЛНР» с доносами и просьбами о «выделении жилья». Более того, я даже думаю, что писем от тех, кто в жилье НЕ нуждается – значительно больше. Поскольку люди с реальными проблемами давно поняли, что ничем им никто не поможет и пошли обычным путем.

Но зато я не раз слышал истории о том, что какая-то пенсионерка вынашивает план завладеть квартирой, жильцы которой уехали на ПМЖ на подконтрольную Украине территорию или в Россию, на том основании… Ну, просто ей кажется, что это было бы весьма хорошо. И предполагаю, что число «обращений» таких граждан на порядки выше. И само их количество толкает на то, чтобы как-то отреагировать, например, произнести добрые слова, как на сеансе психотерапии. Чтобы граждане слегка релаксировались хоть на время. И перестали строчить «письма счастья».

Реальные коммунальные проблемы пустых квартир, конечно же, существуют. Бывает, что прорывает трубы в пустой квартире не пятом этаже и заливает дом до подвала. Но обычно просто вскрывают квартиру в присутствии «понятых» (на это решились году эдак в 2015) и улаживают проблему.

Пустые квартиры почти всегда присмотрены знакомыми и родственниками, и плата за них тоже вносится. Так что этот фактор можно отминусовать. И, напротив, у «эленеровцев» не всегда есть средства, чтобы расплатиться за ЖКХ

Неуплата за ЖКХ тоже имеет место быть. Но тут уже важна статистика. Можно ли назвать живущих в Луганске более аккуратными плательщиками, чем выбывших? Я не знаю, поскольку у меня нет на руках реальных цифр. Но не уверен в этом. Пустые квартиры почти всегда присмотрены знакомыми и родственниками, и плата за них тоже вносится. Так что этот фактор можно отминусовать. И, напротив, у «эленеровцев» не всегда есть средства, чтобы расплатиться за ЖКХ.

Наконец, высказывалось предположение, что заявление об «инвентаризации» – хитрый ход, последняя ниточка, за которую можно притянуть разбежавшихся из Луганска людей.

Сверхидея о том, что «возвращение всех» – показатель качества жизни в «ЛНР» и правильности избранного пути, конечно, присутствует в местном поле пропаганды. Но вряд ли имеет отношение к «инвентаризации». Интуитивно ясно, что человек, который боится лишний раз подумать о Луганске, едва ли вернется, чтобы у него не «инвентаризовали» квартиру, рыночная стоимость которой на сегодняшний день – пять-восемь тысяч долларов.

Сомнительно и то, что «ЛНР» найдет законные инструменты, чтобы сдавать такие квартиры в аренду, и не то сейчас время, чтобы ради репутации «благодетелей» рисковать репутацией больших поклонников законности.

Так что, как говорится, банан во сне иногда означает банан и ничего больше, а «инвентаризация» – просто «инвентаризация», то есть простой подсчет, сколько же народу решили связать свою судьбу с «ЛНР» НА САМОМ ДЕЛЕ.

Петр Иванов, психолог, город Луганск

Думки, висловлені в рубриці «Листи з окупованого Донбасу», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Надсилайте ваші листи: DonbasLysty@rferl.org