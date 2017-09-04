Угруповання «ДНР» і брак пального

Брак фінансування керівництвом Російської Федерації створених на окупованій території терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» спонукає керманичів «республік» шукати додаткові джерела фінансування. Знайти рублі на окупованій території Донбасу важко, бо всі спроби запустити «націоналізовані» підприємства залишаються марними.

Питання фінансування «республік» підриває рештки стабільності, бо рублі деруть із населення, вигадуючи нові побори

Закони економіки важко скасувати – якщо нема чого виготовляти, нема роботи в населення, то нема доходів та зборів і нема чим поповнювати бюджет. Виплати мізерних пенсій та заробітної плати працівникам бюджетної сфери стають проблематичними. Питання фінансування «республік» підриває рештки стабільності, бо рублі деруть із населення, вигадуючи нові побори та ліквідуючи конкурентів з економічного ринку.

Вже місяць як в «ДНР» зник бензин та природний газ на всіх заправках, окрім мережі державного підприємства «Республіканська паливна компанія». Заправки стоять порожні, на вивісках навпроти видів палива стоять на цінниках нулі. Нема працівників, лише охоронці. На заправках, які торгували природним газом та біопаливом теж порожньо, працівників та машин нема. На табло написані – нулі. Населення хоче знати, де заправити газові балони для побутових потреб у приватних оселях?

Така картина майже скрізь на окупованій території! По трасі Донецьк – Луганськ між Чистяковим та Сніжним – жодної паливної заправки, яка би працювала. Побілені до Дня Шахтаря та свята Визволення Донбасу бордюри. Стовпи та дерева контрастують із випаленими, чорними від пожеж узбіччями. Комунальні працівники білять усе підряд – навіть зламані наполовину стовпи, з яких стирчить арматура.

Контрольована наближеними до голови «Донецької народної республіки» структурами компанія прибрала до рук новий вид продажу – торгівлю побутовим газом, витискаючи з ринку конкурентів

Біля єдиної діючої заправки державного підприємства «Республіканська паливна компанія» утворилися величезна черга тих, хто бажає заправитися газом та паливом. Контрольована наближеними до голови «Донецької народної республіки» структурами компанія прибрала до рук новий вид продажу – торгівлю побутовим газом, витискаючи з ринку конкурентів. Всі три роки окупації Донбасу цим видом діяльності вона не займалася.

На дорогах до Ростовської області снують газовози та бензовози з написами «Державна паливна компанія» з автомобільними номерами «ДНР». Монополізація паливного ринку, яку видали за чергову «націоналізацію», створила незручності для населення. Люди так і говорять: «віджали» ринки та базари, узялися за ще більш ласий шматок – торгівлю паливом.

Ситуація з ринками в «ДНР» теж має численні проблеми. Нещодавно мешканці Чистякова залишилися без зелені на місцевому ринку. Оптових постачальників з села біля міста затримали о четвертій годині ранку за порушення комендантської години. Для оформлення протоколу «порушників порядку» повезли у відділення поліції оформляти справу. За словами молодих людей, яких спіткала доля бути затриманими за порушення комендантської години, коли вони поверталися з побачень після 23 години, там у людей беруть відбитки пальців, перевіряють дописи в соціальних мережах, заносять у чорний список неблагонадійних.

Відсутність свободи пересування у нічні години породжує в людей відчуття власної неповноцінності та страху. Люди у розмовах вимагають скасувати «комендантську годину», проте вона вигідна окупантам

Поясненням такої активності «поліції ДНР» щодо затримання мешканців за порушення комендантської години можуть слугувати забуті з часів СРСР планові і статистичні звіти про розкриття злочинів та дрібних правопорушень. Відсутність свободи пересування у нічні години породжує в людей відчуття власної неповноцінності та страху. Люди у розмовах вимагають скасувати «комендантську годину», проте вона вигідна окупантам. І, згідно з відповідями, на запитання «журналістів» самого «голови ДНР» Захарченка – «до перемоги» вона скасована не буде.

Привласненню окупантами та їхніми наймитами підлягає усе навкруги – дитячі атракціони у парках розваг, аквапарк у Донецьку, оперний театр, «Донбас Арена», басейни та спортивні зали. Навіть символ Донецька – троянда – була загарбана та спотворена кольорами прапору ніким не визнаної «Донецької народної республіки» на банері з нагоди Дня Шахтаря.

Мирослав Тямущий, пенсіонер, м. Чистякове (Торез)

Думки, висловлені в рубриці «Листи з окупованого Донбасу», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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