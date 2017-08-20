Закон Ома і угруповання «ДНР»

Неоголошена війна Росії українському народу на Донбасі набирає обертів, незважаючи на проголошені перемир’я – «хлібне», як зараз, чи «навчальне», як планують з 1 вересня.

Кожного дня гинуть люди, руйнуються будівлі та шляхи по обидва боки лінії розмежування. Війна триває скрізь, навіть далеко від фронту. Донбас руйнують щодня.

Людей піддають тортурам щоденного виживання у влаштованому окупантами з Росії концтаборі під назвою «Донецька народна республіка». Проект Кремля зі знищення Донбасу перейшов у завершальну фазу – воля людей зломлена, а сенс життя – втрачений.

Люди готують їжу на вогнищах у дворах. Ремонтувати побутову техніку неможливо: майстерні закриті, рублів на ремонт обмаль – бо нема, де їх заробити

Людей просто кинули – залишили наодинці з їхніми проблемами. Низька напруга в електромережі, перебої з частотою в 50 Гц, зависокий електричний струм, який виникає з причини недостатньої потужності електростанцій призводять до псування побутової техніки, комп’ютерів, телевізорів. Закон Ома ніхто, навіть окупанти, не можуть скасувати

Людей позбавляють можливості дивитися українські новини в інтернеті. Неможливо спілкуватися з родичами в Україні. Псуються продукти в холодильниках. Люди готують їжу на вогнищах у дворах. Ремонтувати побутову техніку неможливо: майстерні закриті, рублів на ремонт обмаль – бо нема, де їх заробити, сервісні фірми пішли геть із нелегітимної окупаційної зони.

Колапс енергетичної мережі на окупованих територіях Донбасу неминучий в умовах відокремлення від енергетичної системи України. Поставлені Кремлем місцеві «керманичі» не переймаються проблемами з низькою якістю електричної напруги та завеликого електричного струму.

На республіканських телеканалах постійно крутять рекламний ролик. На тлі знятого з висоти центру Донецька з висотками, «скляними хмарочосами», під бравурний марш найманці окупаційної влади вихваляються досягненнями «республіки». Площа території – 6000 квадратних кілометрів, міст «республіканського» підпорядкування –13, міст місцевого підпорядкування – 7, селищ – 300, теплоелектростанцій – 2, теплоелектроцентраль – 1. Далі частка вугільної, металургійної, сільськогосподарської промисловості у відсотках…

Вихвалятися особливо нема чим, проте пропагандистам головне відпрацювати отримані з Росії рублі, а чим закінчиться господарювання окупантів на Донбасі, не важливо.

Розташована на окупованій території Донецької області Зуївська ТЕС має чотири енергоблоки, потужністю 325, 320, 300, 325 МВт. Усього потужність на 2013 рік була 1270 МВт. Обладнання розраховано на газові марки вугілля, а на окупованій території Донецької області добувають антрацит. Невеликі поклади вугілля газових марок є в сусідній «державі ЛНР». Доставляти звідти вугілля проблематично, бо тривають господарські курячі та свинячі тертя між керманичами невизнаних терористичних утворень «ДНР» та «ЛНР». Спроба застосувати вугілля антрацитової групи призвела до призупинення роботи двох блоків на Зуївській ТЕС.

Друга теплоелектростанція на окупованій території – Старобешівська – має потужність 2300 МВт (3 турбіни по 100 МВт та 10 турбін по 200 МВт), а котли розраховані на вугілля антрацитової групи, яке добуває «ДНР». Саме на цю ТЕС припадає головне енергетичне навантаження. Проте, вона розташована на півдні «Донецької народної республіки» і немає достатнього виходу електромереж на центральну частину окупованого Донбасу.

Єдиною теплоелектроцентраллю в «ДНР» виявилася Зуївська Експериментальна ТЕЦ, побудована ще на початку 30-х років минулого століття, згідно Ленінського плану електрифікації. Зараз на ній працює одна єдина турбіна потужністю 12 МВт.

Вочевидь те, що цих потужностей не вистачає для самостійного функціонування енергетичної мережі «ДНР». Воно просто неможливе, згідно закону Ома. Зараз стоять більшість «націоналізованих» підприємств та шахт, а якщо вони запрацюють, енергетичний колапс стане неминучим на окупованій території Донбасу. Сподівання на поставки електроенергії з Росії марні, тому що завжди електроенергія йшла з українського Донбасу в південні райони Росії, в яких існує дефіцит енергетичних потужностей, а не навпаки. Недавня аварія у Краснодарському краї, внаслідок якої був відключений енергетичний міст у Крим, є тому підтвердженням.

Мирослав Тямущий, пенсіонер, місто Чистякове (Торез)

Думки, висловлені в рубриці «Листи з окупованого Донбасу», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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