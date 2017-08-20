Російська регулярна армія воює на Донбасі | «Донбас.Реалії»

Іловайська трагедія. «Донбас.Реалії» знайшли на окупованій території місця, де засвітилася російська регулярна армія. Придністровські сепаратисти на непідконтрольному Донбасі. Як працює агентура Кремля? Американські хірурги рятують українських бійців в США. «Донбасс.Реалії» побували в унікальній лабораторії, де вирощують нові органи. Ексклюзивний репортаж. Культура в ізоляції. Бойовики – законодавці моди. Про все це дивіться у програмі «Донбасс.Реаліі» щонеделі о 21:10 на сайті Радіо Свобода.