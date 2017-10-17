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В годовщину гибели боевика Арсена Павлова («Моторолы») главарь группировки «ДНР» Александр Захарчено заявил о «поимке всех причастных» к подрыву в лифте главаря незаконного вооруженного формирования «Спарта». Традиционно, это оказалась «украинская диверсионная группа». В группировках «ЛНР» и «ДНР» регулярно заявляют о «террористической деятельности» украинских спецслужб. Чаще всего это заявления о «терактах», «взрывах» или «нападениях диверсантов». Как правило, это не несущие никакой военной или экономической цели подрывы. Иногда боевики заявляют, что им удалось «предотвратить теракт» или «задержать организатора». Но практически никогда дело не доходит до подконтрольного группировкам «суда» и вынесения «приговора». Радио Донбасс.Реалии собрали самые яркие случаи обвинений Украины в «диверсиях».

Годовщина убийства Арсена Павлова («Моторолы») – повод для главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко еще раз напомнить, что «убийц задержали» еще в ноябре 2016 года. Тогда в так называемом «министерстве государственной безопасности» («МГБ») объявили, что «задержанные» являются членами «украинской националистической организации Misanthropic Division». Реальные члены этой организации отрицают факт «ареста» кого-либо из своих соратников, а также причастность к убийству боевика «Моторолы». Прошел год, больше никакой информации о «расследовании» убийства не было, контролируемый пророссийскими боевиками «суд» тоже не состоялся.

Боевики «арестовывают» тех, кто якобы что-то планировал – подростков

Иногда боевики «арестовывают» тех, кто, по их словам, «планировал теракт» на подконтрольной им территории. Или уже «совершил» какой-то подрыв, но о нем почему-то никто не слышал. Яркий пример – когда 11 сентября 2016 года боевики группировки «ЛНР» заявили, что «разоблачили группу несовершеннолетних террористов». Подростков якобы «завербовала СБУ» и они «взорвали» множество военных и гражданских объектов. Но никакой информации о «наказании» боевики не сообщают. Также в интернет подконтрольные России боевики выложили «видеопризнани»я семерых ребят. Они рассказывают, как «взрывали» технику и «военные объекты». Однако в конце каждого ролика они каются, плачут, просят прощения:

​«Я прошу у своей мамы прощения, у своей семьи прощения, простите меня за то, что я вас не слушался», – говорит один.

«Он мне сказал, что убьет меня и мою семью, пожалуйста, не надо, я каюсь, я никогда такого не сделаю», – рассказывает другой.

«Я прошу прощения у всех людей, кому я мог нанести вред», – говорит еще один.

«Аресты» на камеру с «признанием» на месте

Эксперты по информационной безопасности выделяют категорию постановочных «арестов», когда под камеру задерживают «злостного диверсанта». Так, 16 августа этого года боевики заявили, что в Донецк, разумеется, по заданию СБУ, прибыл для подрыва телевышки «шпион». Но, несмотря на то, что он признался и назвал имя, информации о «наказании» не последовало. Похожая ситуация была в Крыму, когда ФСБ поймала человека с пилой, который признался, что якобы «хотел совершить теракт» и повалить электростолб.

В 2016-м группировка «ЛНР» задержала подростков движения «Ультрас черно-белые». Члены этого движения сожгли флаг группировки «ЛНР». В результате, четверых несовершеннолетних ребят 16-19 лет в Луганске «арестовали» за «терроризм».

Чаще всего в так называемой «антитеррористической» деятельности боевиков все заканчивается возбуждением дела по какому-либо подрыву. Но дело даже не доходит до «задержаний» и «арестов» «подозреваемых».

Взрывы в «ЛНР» и «ДНР» совпадают с переговорами по миру на Донбассе

Боевиков цель совсем не в том, чтобы найти так называемые «украинские ДРГ». Взрывы практически всегда совпадают с датами международных встреч по конфликту на Донбассе

Однако у боевиков цель совсем не в том, чтобы найти так называемые «украинские ДРГ». На оккупированной Луганщине регулярно гремят взрывы, в которых боевики обвиняют Украину. Но эти взрывы практически всегда совпадают с датами международных встреч по конфликту на Донбассе.

7 июля этого года в центре Луганска прогремел взрыв, погибла женщина-боевик так называемой «народной милиции». При этом лишь двумя днями раньше в Минске договорились об обмене пленными.

Затем 1 августа боевики заявили, что «предотвратили» взрыв «украинской ДРГ» еще одного памятника. При этом на следующий день в Минске была запланирована встреча по разведению сил.

18 сентября этого года в центре Луганска взорвался так называемый «памятник десантникам» в виде БМД. Этот взрыв как раз пришелся на заседание Генассамблеи ООН, где обсуждались проблемы оккупированной части Донбасса.

​Практически исключением является случай с «предотвращением покушения» на главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко. 28 апреля 2016 года боевики задержали «подозреваемого» и «приговорили» его к 14 годам. На Игоря Плотницкого по заявлениям боевиков «ЛНР» совершено минимум 3 покушения, но «задержанных» нет.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)